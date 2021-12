“Ha fatto la stessa cosa con me”. Alex Belli, accuse pesanti sull’attore: il retroscena che lo inchioda

Nuova bufera su Alex Belli. A sparare e zero sull’attore è l’ex moglie Katarina Raniakova. La modella è stata intervistata da Casa Chi è ha usato la mano pesante. Che tra i due non corresse buon sangue era cosa nota. C’era stato un assaggio nei giorni scorsi quando Alex era ancora nella casa del Grande Fratello Vip. “Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li Lui ne è sempre convinto in quel momento”.



“Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano”. Poi non si era fermata. E Alex era finito nel mirino: ““Ma non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’inizio. Così tu pensi: ‘Lui è la mia famiglia’. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ‘Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo’”.



Intervistata poi da Gabriele Parpiglia l’ex moglie di Alex Belli ha confermato la possibilità che, da voci di corridoio, lui e Delia Duran abbiano una relazione aperta. “È vero, gira questa voce ma non credo che ci tengano a nasconderlo. Con me non c’era questo accordo, io gli sono stata sempre fedele”. Poi si sbottona: “Quando eravamo in tribunale per la separazione, il suo avvocato ha raccontato che noi due avevamo una storia aperta, per smarcarlo dalle mie accuse di tradimento”, spiega.







“Diceva che noi eravamo d’accordo, io sono scoppiata in lacrime”. Le sue dure parole contro Alex Belli non finiscono qui. “Lui non è un uomo corretto, vorrebbe avere una moglie, una situazione familiare comoda, ma anche tutto il resto al di fuori. Probabilmente non soffrirà mai per nessuno, perché non tiene a nessuno se non a sè stesso”.



Quindi continua: “Anche se “negli ultimi giorni l’ho visto sofferente e confuso perché aveva perso l’appoggio di Soleil: è come un bambino, non sa stare da solo”. Al matrimonio tra Alex Belli e Delia non ha mai creduto e si lascia andare: “Nelle foto delle nozze ha cambiato 5 vestiti…sembrava più che altro una questione di sponsor”.