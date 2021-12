“Cosa stanno per fare”. Alex Belli e Delia Duran, soffiata dopo il GF Vip: l’indizio è chiaro

Ancora una novità su Alex Belli e Delia Duran, anche se manca l’ufficialità da parte dei diretti interessati. La voce è ormai uscita fuori e riguarda ciò che farà la coppia nei prossimi giorni. Dopo che lui è stato squalificato dal ‘GF Vip 6’, si sono vissuti degli alti e bassi. Infatti, in un primo momento sembrava stessero andando molto d’accordo e quindi tutte le polemiche messe alle spalle, ma poi si è registrato un episodio spiacevole che stava davvero per complicare tutto il loro rapporto.

Infatti, la pace non sarebbe ancora arrivata tra Alex Belli e Delia Duran. Quello che è accaduto nella Casa più spiata d’Italia non sarebbe ovviamente stato dimenticato dalla modella. E tra i due sarebbe scoppiata una lite furiosa a bordo di un treno. Si trovavano infatti su un convoglio che dalla città di Bologna li stava portando a Milano, dove risiedono entrambi, quando si sarebbe accesa una discussione dai toni forti. E lei gli avrebbe anche lanciato addosso la fede nuziale. Ora un’altra news sui due vip.

Nelle scorse ore però Alex Belli e Delia Duran sono tornati a farsi vedere insieme sui social network, in particolare su Instagram. Il tutto è stato postato dall’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini in una storia. Lui era intento a cantare e suonare al pianoforte, mentre lei si è vista in secondo piano, alle sue spalle, mentre si stava truccando. Quindi, c’è sicuramente stato un chiarimento. Ma c’è anche di più perché potremmo vederli protagonisti in televisione davvero a breve.





Salvo ulteriori colpi di scena, la coppia composta da Alex Belli e Delia Duran ha ritrovato stabilità e serenità. E sarebbe anche pronta a raccontare tutto in un’intervista televisiva. Secondo le ultime voci che si stanno rincorrendo in rete, potrebbero infatti essere i prossimi ospiti di ‘Verissimo’. Silvia Toffanin potrebbe quindi metterli sotto torchio per farsi dire tutta la verità sul legame amoroso. Lo stesso Alex ha pubblicato un’altra storia in cui ha ripreso la sede Mediaset, quindi sembrerebbe tutto fatto.

Intanto, l’ormai ex amica di Alex Belli, Soleil Sorge, ha dichiarato che è pronta ad uscire se entrerà Luca Vismara nella Casa: “Il nome che tu hai proposto e hai detto che saresti felice che entrasse io so che lo nominerei subito. Prima di subito, smetti di fare quel nome cortesemente altrimenti ti inizio a sabotare il letto. Io esco fuori da quella porta, mi rovina il percorso. Esco perché è una persona che ama irritarmi”.