Alex Belli è fuori da giorni dal GF Vip 6 ma di fatto è come se non lo fosse: continua ad avere confronti con Soleil Sorge e soprattutto a essere grande protagonista di questa edizione. Tanti ancora i punti oscuri del suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia e l’attore, che ha già concesso un’intervista di coppia con Delia Duran a Verissimo, ha deciso di replicare a chi lo accusa di aver recitato per 3 mesi.

Lo fa sulle pagine del settimanale Chi, a cui svela l’unica bugia detta durante il reality show di Canale 5 e, ancora, il vero motivo per cui è uscito. Ricordiamo che Alex Belli è stato squalificato per essersi gettato tra le braccia della moglie, arrivata nella Casa per un confronto.

Alex Belli, la bugia detta al GF Vip 6

“Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”, ha detto Alex Belli al magazine diretto da Alfonso Signorini. Quindi la verità sulla sua uscita di scena al GF Vip 6.





Sempre a Chi Alex Belli racconta tutti i dettagli. E dalle sue parole sembra che abbia parlato in confessionale con il suo assistente e che quest’ultimo gli abbia fatto delle rivelazioni su Delia Duran e il suo stato psicofisico: “Mi sono fermato perché, come succede nella vita, l’amicizia fra uomo e donna è possibile ma, nel nostro caso, complice quella situazione irreale e forzata di reclusione, siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale”.

“Siccome siamo grandi, puoi cedere, ma devi essere consapevole che la vita reale è più importante e l’unica cosa che devi fare è andartene via. Quando ho sentito il mio assistente di studio che mi ha detto: ‘Delia sta male, è dimagrita. Ha cominciato a prendere la cosa in un altro verso’, ho comunicato a Sole che sarei uscito, e lei è entrata in crisi”, ha concluso Alex Belli.