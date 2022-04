Alessio Tripi è uno dei pupi della nuova edizione de La pupa e il secchione. Lo show di Italia Uno è tornato in una nuova veste grazie allo zampino di Barbara D’Urso e oltre alle solite pupe e secchioni quest’anno ci sono molti volti noti della televisione.

Nonostante il nuovo format, anche quest’anno il programma prevede un divertente esperimento che mette a confronto due mondi opposti: intellettuali-studiosi, poco avvezzi alla vita sociale, si confrontano con avvenenti giovani che fanno della bellezza fisica il proprio punto di forza e che poco si interessano di temi di attualità e cultura.





Alessio Tripi chi è: età, altezza, peso, pupa e secchione, body building

Pupe, pupi, secchioni e secchione si trovano così a convivere e a competere per il montepremi in palio. Tra i volti noti di questa edizione de La Pupa e il Secchione l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, l’ex gieffino Gianmarco Onestini nelle vesti di secchione, la fidanzata di Amedeo Goria Vera Miales e tanti altri. Ovviamente nel cast ci sono anche i nip e tra questi spicca il bellissimo pupo Alessio Tripi.

Ne La Pupa e il Secchione, Alessio Tripi fa coppia con la secchiona Valentina Matteucci, studentessa marchigiana iscritta alla facoltà di Scienze Politiche all’Università di Macerata. “Quando ho a che fare con una donna non interessa se ho letto libri. Quante ragazze ho avuto? Lunga la lista”, ha spiegato nel video di presentazione a La Pupa e il Secchione. “Di una donna guardo il seno, il lato B e il viso. Seno? Minimo la terza”.

Alessio Tripi è un campione della federazione italiana di body building e avere un fisico scolpito è per lui una vera e propria ossessione. Sul suo profilo social, infatti, sono tantissimi gli scatti in cui mostra il suo fisico. Il pupo lavora in una ditta specializzata nel trattamento di pelli. È nato nel 1995 a Firenze, dove abita insieme alla famiglia, è alto circa 180 centimetri per un peso di circa 75 chili.

