La vita di Alessia Ventura si è capovolta. Abbiamo seguito le sue avventure in gravidanza, solo poco tempo fa, una gravidanza con non poche preoccupazioni, quella della conduttrice. A 41 anni è diventata mamma per la prima volta della piccola Ginevra, ma non solo, Alessia ha stravolto la sua vita.

Ma sapete chi è il compagno e dove vive adesso Alessia Ventura?! Ve lo raccontiamo noi. Solo poco tempo fa era possibile leggere il suo sfogo a causa del Covid: “Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”.

La piccola Ginevra è frutto del grande amore di Alessia Ventura per l’ex calciatore del Gabriele Schembari. Sempre all’insegna del grande amore, la Ventura, cugina dell’attore Luca Argentero, ha abbandonato la sua amata Milano, dove ha vissuto per anni e si è trasferita in Sicilia, nel ragusano. In questa provincia di estremo sud ha iniziato una nuova vita.





Le parole di Alessia Ventura: “Gabriele mi ha detto subito che non vivrebbe da un’altra parte e mi ha portata in posti meravigliosi che io, pur avendo nonni siciliani, non conoscevo. Mi sono trovata subito bene, i suoi amici mi hanno accolta con affetto e ora abitiamo qui, in Sicilia, dove si sta d’incanto. Siamo sul mare e la vita è più rilassata”.

Alessia Ventura e Gabriele Schembari si sono conosciuti nel 2019 a Ravenna, a una cena da amici in comune. Un colpo di fulmine per entrambi anche se lo sportivo ha dovuto corteggiare a lungo la soubrette prima di conquistarla definitivamente. I due hanno iniziato una relazione a distanza, tra Milano e la Sicilia, fino a la Ventura non è rimasta incinta e si è trasferita definitivamente al Sud.