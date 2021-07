Alessia Marcuzzi, 25 lunghi anni alla Mediaset, poi il triste addio. Il suo nome resta vivo alla guida del timone di molti programmi passati alla storia. Ma il pubblico italiano non ha nulla da temere perchè, stando all’indiscrezione diffusa dal settimanale Chi, pare che Alessia Marcuzzi abbia già un progetto in cantiere decisamente interessante.

Si prende una piccola pausa lontana dai riflettori e dai pettegolezzi che continuano a circolare dopo l’addio alla Mediaset. Alessia Marcuzzi decide di ritirarsi per qualche giorno nel paese natale di sua nonna e di sua mamma in provincia di Foggia, ovviamente in compagnia della figlia Mia. Tutto dopo l’annuncio del suo addio dato tramite i suoi profili social per evitare che iniziassero a diffondersi notizie errate.

Una decisione che sembra rispondere sia ai problemi economici cui Pier Silvio Berlusconi ha fatto cenno, sia alla necessità della conduttrice di prendersi del tempo per se stessa. Al contempo, un futuro televisivo allettante sembra già fare capolino all’orizzonte.





Dopo l’indiscrezione di un passaggio in Rai messa in circolo da Amadeus che pare abbia fatto riferimento a un nuovo format che andrà in onda il 2 e il 9 ottobre, più recente la notizia di una chiacchierata tra Alessia Marcuzzi con Discovery. Una proposta da poter prendere in considerazione? Pare sia stato già deciso.

Al momento non sono le sole voci a circolare sul futuro professionale della conduttrice. Infatti anche l’amministratore delegato avrebbe fatto cenno a un’altra trattativa, poi fallita, che avrebbe visto Alessia Marcuzzi come probabile sostituta di Barbara d’Urso in Scene da un Matrimonio, ma che poi ha visto eleggere il nome di una reginetta, ovvero Anna Tatangelo.