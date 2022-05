Alessandro senza Carmen Isola dei Famosi dopo l’addio della scorsa settimana, quando il figlio della showgirl è stato chiamato da Ilary Blasi per comunicare la decisione presa dopo la nuova data della finale del reality show di Canale 5, slittata di un mese grazie al grande successo di questa edizione dell’Isola.

Secondo il contratto iniziale, l’Isola dei Famosi sarebbe dovuta terminare con la fine di maggio, poi la decisione di allungare il tutto di un altro mese, dunque la finale in programma a fine giugno. Alessandro Iannoni ha abbandonato l’Isola senza Carmen Di Pietro per motivi legato allo studio, ma anche Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez hanno salutato i naufraghi per rientrare in Italia.





Alessandro senza Carmen Isola dei Famosi: “La prima volta in 20 anni”

“Confermo la decisione e mamma è d’accordo”, aveva spiegato Alessandro Iannoni per rivelare poi il motivo del ritiro. “È la mia università: ho mantenuto la promessa di fare fino a maggio, ma non posso restare ancora. Non posso rimandare questi esami […] Non frequento un’università normale, è un corso tutto in inglese […] ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare”. Un brutto colpo per mamma Carmen, abituata a tenere sotto controllo il figlio, ma anche molto orgogliosa per la decisione del figlio.

Alessandro senza Carmen Isola dei Famosi. Rientrato in Italia, il figlio di Carmen Di Pietro, rimasta in Honduras per continuare la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni ha passato il suo primo sabato sera lontano dalla mamma dopo vent’anni. “Comunque ragazzi devo sfruttare queste sere perché penso che sia il mio primo sabato sera in cui non devo avvisare mia madre per dirle quando parto da casa, quando arrivo in un posto e quando torno. Un altro po’ e la devo avvisare pure quando devo pisci*re!”, ha detto in una Instagram story.

Alessandro senza Carmen all’Isola, perché questa sera, in occasione della diretta lui non ci sarà.

“Ok ragazzi è lunedì, giorno della diretta. Bellissima giornata per carità ma mi tocca studiare e devo dare tre esami entro giugno e non so niente… Bene! Sto nella merd*!”, ha detto. E un saluto a Carmen Di Pietro è arrivato anche da Guendalina Tavassi: “Questo lo dedico alla mia compagnera Carmen… lo spaghetto con la forchetta! Ma come si magna? Vabbè… anche questa voglio dedicarla a Carmen. Le tagliatelle con il tartufo ed i funghi porcini”, ha detto pubblicando una serie di storie da un ristorante romano.

