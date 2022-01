Al GF Vip 6 l’argomento cardine rimane il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran e anche Alessandro Basciano ha detto la sua. In generale, da quando la modella venezuelana è entrata in Casa, i vipponi si sono divisi su questa storia. Molti sono ancora dubbiosi e hanno sollevato varie ipotesi sul matrimonio e su come lo hanno gestito dentro e fuori il GF Vip 6.

Nella Casa c’è infatti chi pensa sia stata una messa in scena orchestrata dai due per far parlare di loro, ma c’è anche chi si è schierato dalla parte di Alex Belli e viceversa. E dopo mesi continua a tenere banco quella famosa notte in cui l’attore e l’influencer erano sotto le coperte. Manila Nazzaro ha confermato ad Alessandro Basciano di sapere cosa è successo in quel letto ma non ha voluto dare troppi dettagli.

Alessandro Basciano, il segreto su Alex Belli e Soleil Sorge

“Io so quello che è successo tra Ale e Sole. Certo che so tutto, no, non me l’ha detto Sole, ma Delia. Mi ha raccontato lei le cose, ma lo sanno quasi tutti. A me l’ha detto nell’orecchio. Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia, lui adora questo momento di esposizione mediatica grande. guardate che di questa cosa ne parleranno ovunque”.





A quel punto Barù ha chiesto insistentemente a Manila se i due si fossero scambiati soltanto dei baci o qualcosa di più. Lei è rimasta in silenzio ma Alessandro Basciano no: “Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici. Sole lo nega però, dice che è innamorata di uno fuori”. Frase che ha fatto calare il gelo tra i vipponi, fin quando ha preso la parola Sophie Codegoni.

I preliminari artistici mi mancavano..

Aggiungere alla lista delle cose che ci ha fatto scoprire questo #gfvip #jessvip #jessivip #jerú January 21, 2022

“No Sole non lo nega, fa finta di niente. E qui c’è una bella differenza – ha risposto l’ex UeD ad Alessandro Basciano – Sta di fatto che io per la metà di quello che hanno fatto Sole e Alex avrei lasciato mio marito. Sole invece penso che potrebbe essere innamorata sia di Alex che del ragazzo che ha fuori. Sta di fatto che quest’anno sono tutti innamorati e poi si baciano qui dentro e fanno anche altro”.