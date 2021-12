Grande Fratello Vip, la brutta notizia per il gieffino. Un Natale decisamente diverso per i Vip del reality show di Alfonso Signorini. Lontani dai loro affetti, i concorrenti proseguono il gioco. Tra festeggiamenti natalizi e scambio di auguri, anche la vita fuori da Cinecittà bussa alla pprta rossa della casa più spiata d’Italia, portando talvolta notizie non sempre piacevoli.

Fuori dalla casa del GF è stata la sorella di Alessandro Basciano ad aver comunicato il decesso del loro amatissimo nonno. Il messaggio è sopraggiunto a corredo di una foto dell’uomo sul social network Instagram: “In questo giorno di festa te ne sei andato. Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Anche la pagina ufficiale del gieffino ha condiviso lo stesso messaggio social.

“Ragazzi gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta l’ho visto e non stava benissimo. Adesso ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato adesso”, queste le parole di Alessandro Basciano dopo aver appreso la dolorosa perdita. Ovviamente l’affetto di tutti non poteva mancare. Se nei social si leggono messaggi di vicinanza da parte degli utenti, anche dentro la casa gli inquilini hanno dimostrato profondo sconforto. Queste le reazioni.





Le parole di Carmen Russo hanno dimostrato molta empatia: “Facendo Buona Domenica in diretta e mio padre ha avuto un ictus. La vita è questa. Bisogna mettere in conto che può accadere, però ovviamente è triste”. Poi si è unita Soleil: “Prenditi un po’ di tranquillità, vai in piscina, o in sauna da solo e concentrati. Queste notizie destabilizzano e continuare a interagire con gli altri magari non ti fa bene subito”.

“Questo è un trauma, affrontalo con calma, se puoi vuoi uscire fallo. Respira, rilassati un pochino e qualunque cosa ci siamo. So che non vale nulla, ma vogliamo farti sentire la nostra vicinanza, quando vorrai siamo qui”. E in ultimo anche le parole di Sophie Codegoni: “Lui ha smesso di soffrire, adesso è in pace e sta bene. Tuo nonno è in un posto migliore. Devi trovare la forza dentro di te”.