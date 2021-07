Tra le coppie di Temptation Island 2021 ha fatto parecchio rumore quella composta da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. Coppia scoppiata al fatidico falò di confronto. Avevano deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per mettere alla prova una relazione che durava da sette anni, con due di convivenza. E dopo un percorso abbastanza travagliato, sono usciti dal villaggio da single chiudendo per sempre.

La notte di baci e coccole di Jessica con il single Davide, mostrata durante la diretta della quinta puntata aveva fatto infuriare il giovane milanese che aveva chiesto il falò di confronto anticipato e lasciato poi la fidanzata. Stessa decisione per Jessica, tornata felicemente single ma con la speranza di rivedere il suo tentatore. Ma lui, noto ai più per essere stato l’Alchimista di UeD ha già frenato.

Bufera su Alessandro di Temptation Island 2021

Davide Basolo, che a UeD ha corteggiato Giovanna Abate e a Temptation Island 2021 ha tentato (con successo) Jessica, in una Instagram story ha parlato della ex di Alessandro ma senza fare alcun riferimento a possibili flirt. Ma la storia tra Jessica e Alessandro è comunque chiusa: un mese dopo la fine delle riprese hanno confermato la scelta di mettere un punto alla relazione.





Inoltre entrambi hanno fatto intendere di aver voltato pagina. Alessandro Autera sta infatti proseguendo la sua conoscenza con la single Carlotta, e sembrerebbe che al momento tutto vada a meraviglia tra i due. Ma nelle ultime ore l’ex protagonista di Temptation Island 2021 è finito in una bufera social per via di una frase che ha lasciato senza parole molti utenti.

Alessandro Autera al centro della polemica. pic.twitter.com/2hqnkSn7CE July 30, 2021

Deianira Marzano ha postato tra le sue Storie un filmato in cui l’ex volto di Temptation Island 2021 è insieme a un amico quando da una vicina moschea parte quello che sembrerebbe essere un richiamo alla preghiera per i fedeli. A quel punto la reazione di Alessandro: “Dome mi hai portato, in mezzo alle scimmie?”. Una frase che ovviamente ha scatenato le ire di molti.