Momento d’oro per Alessandra Mastronardi, l’attrice che sta prestando il volto a una delle leggende mondiali della danza: Carla Fracci. Se n’era andata quasi nel silenzio, Carla, pochi mesi fa nella sua adorata Milano. Carla Nata il 30 agosto 1936 con il suo talento enorme ha regalato al pubblico interpretazioni memorabili. Soprattutto in ruoli romantici e drammatici come quelle di Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea.



A portarla via era stato un tumore che l’aveva colpita da tempo e che aveva vissuto con coraggio e strettissimo riserbo. Un compito duro quello di Alessandra Mastronardi che ha dovuto lavorare non poco per vestire i panni dell’etoile. Una trama semplice eppure complessa che si basa sull’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia , che Fracci ha pubblicato nel 2013. Il film è stato girato in piena pandemia e, per la prima volta, il Teatro alla Scala di Milano si è aperto a un set cinematografico.

Alessandra Mastronardi, la sua ‘Carla’ è un successo

Una sfida anche per Alessandra Mastronardi, esplosa con la serie ‘I Cesaroni’ con Claudio Amendola, di cui i telespettatori hanno decretato la vittoria. Nella serata di ieri, domenica 5 dicembre 2021, su Rai1 Carla ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 2.171.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 931.000 spettatori (3.9%) e NCIS New Orleans di 879.000 (4%).







Molto indietro rispetto ad Alessandra Mastronardi Oblivion su Italia 1 che ha intrattenuto 857.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.40 alle 22.10, ha raccolto davanti al video 2.646.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.14 alle 23.44, interessa a 1.650.000 spettatori con il 9% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 697.000 spettatori con il 3.9% di share.

Su La7 Atlantide ha segnato il 2.7% con 447.000 spettatori. Su Tv8 MasterChef Italia è la scelta di 546.000 spettatori (3.3%) mentre sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo segna il 2.7% con 502.000 spettatori. Su La5 Il Miracolo di Natale di Maggie si porta al 2% con 459.000 spettatori. Insomma, per Alessandra Mastronardi la prima è già stata un successo.