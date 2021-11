“Non ti devi permettere!”. Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, caos in studio: la sorpresa finisce malissimo

Amici, prima il ballo sensuale insieme poi la lite. Lo studio televisivo della scuola più gettonata d’Italia è anche lo scenario di dinamiche ed eventi scoppiettanti. Questo accade non solo tra i giovani talenti, compagni di ‘scuola, ma pur sempre in gara per aggiudicarsi il premio finale, ma anche tra professori.

È accaduto tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, protagonisti indiscussi dell’ultima puntata di Amici. Qualcuno stenterà a crederci, eppure è realmente accaduto. La coppia dopo essersi esibita in una sensuale bachata, poi si è ritrovata a discutere animatamente. Ma ecco come sono andate le cose.

“Mi stupivo che volessi ballare con Raimondo”, intona Maria De Filippi provando a sollecitare l’insegnante di danza, seguita poi da Todaro che senza pensarci troppo tempo su, ha esclamato davanti a tutti: “Maria mi voglio strusciare con la Celentano, bocciata! Bocciata!”, per poi aggiungere: “Mo mi struscio, Celentano, vieni qua!”.





Con la sua solita ironia, anche Rudy Zerbi ha scherzato dicendo: “Altro che bachata, era una prima volta, questa!”. Ma una volta terminato il sensuale momento di unione, la lite è scoppiata non appena Carola e Mattia hanno terminato di esibirsi in un “latin show” come l’ha definito Celentano.

“Far passare il fatto che Carola ha fatto una coreografia come compito di latino… questo non è latino, se torno a casa e non dico una cosa del genere, mi fucilano”, controbatte Raimondo Todaro. Pareri come sempre discordi che hanno sfociato in una lite: “È latin show” ha detto Celentano, “Ma quale latin show, questo è prendi, sposta, questo è traslochi”.

“Non ti devi permettere di dire che questo è latin show” ha detto Todaro che ha aggiunto “Io non mi metto a parlare del Don Chisciotte!”, “Prima di tutto non sai apprezzare la bellezza di un passo a due, io non parlo di tecnica in latino, questo è un bellissimo passo a due”.