“Ma eri così?”. Giovane e capelli ricci: dal passato la foto del volto di Canale 5 conquista tutti

Alessandra Celentano, la foto dal passato. La professoressa di Amici splendida a ogni età. Il recente post condiviso con i fan mette in bella mostra un fisica già al temto molto curato e le foto non potevano che riscuotere un grande successo. Agli esordi di una carriera ancora tutta da scrivere, l’insegnante di danza classica non solo era (ed è) bellissima, ma dalla sua ha anche il non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Alessandra Celentano da giovane, la foto è un successo. La prof di Amici scrive a corredo degli scatti condivisi con i fan: “La capacità di apprezzare ogni attimo della vita! Da giovani non ci si accorge del tempo che passa in fretta e ci si sofferma poco sulle cose importanti, quelle che poi non tornano più”. Poi aggiunge.





Alessandra Celentano da giovane: la foto è un vero successo

“È un ciclo normale, ma noi adulti possiamo attenzionare i giovani ad apprezzare il più possibile e insegnargli ad essere sempre più grati, soprattuto delle piccole cose alle quali spesso non si dà peso.

Io ho imparato!”. Se davanti alle telecamere Alessandra Celentano appare spesso severa, nella vita privata riesce a fare emergere molto autoironia e profondità. (Alessandra Celentano, la confessione choc).

Gli scatti condivisi su Instagram da Alessandra Celentano risalgono a oltre 20 anni fa. Impossibile non notare il look tipico di quegli anni. Alessandra aveva allora i capelli molto lunghi e vaporosi. Ricci e sorriso danno tutta l’aria di un momento di giovinezza spensierato. La prof fa ‘centro’ nel cuore dei fan, oggi come allora.

E pochi giorni a proposito della danza, Alessandra Celentano ha scritto a corredo di una foto che la vede a lavoro: “È dalla consapevolezza di una necessaria correttezza dello studio e dell’insegnamento della danza che scaturiscono la curiosità, l’ambizione e la determinazione.La mole di lavoro è enorme: nozioni teoriche, pratiche, tecniche, artistiche ed espressive per non parlare del lavoro sui dettagli, le finezze e raffinatezze. Il consiglio è quello di non demordere ma insistere, cercare e scoprire. Il lavoro paga!”.

“Concorrente incinta che partorisce in casa”. Sonia Bruganelli a bomba sul GF Vip: “Io l’ho detto”