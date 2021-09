Amici 21 è iniziato e tra i prof confermati c’è Alessandra Celentano che, ancora una volta, sarà una degli insegnanti di danza all’interno della scuola più famosa della tv. La maestra è senza dubbio uno dei volti storici del talent condotto Maria De Filippi e allo stesso tempo una dei protagonisti più “vivaci” e pronti allo scontro. Tanto coi colleghi quanto con gli allievi.

E sì, era prevedibile e infatti è successo che Alessandra Celentano si scontrasse immediatamente con Raimondo Todaro, nuovo professore di danza. I due nuovi colleghi hanno mostrato fin da subito concezioni diverse della danza. Addirittura Alessandra Celentano si è presentata alla prima puntata di Amici 21 con una maglietta con la scritta “la danza è una”. Facile intuire che il riferimento fosse al nuovo collega col quale nei giorni scorsi ha avuto un battibecco via social.

Alessandra Celentano, la foto di “qualche tempo fa”

Vista la maglietta, Raimondo Todaro ha pensato che la scritta si riferisse al fatto che per Alessandra Celentano l’unica danza fosse quella classica. Ma lei: “Devo spiegare questa frase perché tu non hai capito un cavolo. La danza è una è il contrario di quello che pensi tu. La danza è quella di qualità, quella fatta bene”. Ma non è mica finita qui perché, era praticamente scritto, si sono scontrati su alcuni nuovi allievi.





In particolare su Serena, nuova allieva di danza di Amici 21 che Raimondo Todaro ha voluto con sé. Per Alessandra Celentano invece non va bene né per come balla né per com’è fisicamente. Al contrario invece della ragazza scelta da lei che, non ci sarebbe bisogno di sottolinearlo, è una ballerina di danza classica. Ma la temutissima prof di Amici è anche seguita su Instagram.

Sul sui profilo social la prof di ballo ha subito condiviso le foto della prima puntata di Amici 21, andata in onda eccezionalmente di domenica, ma poco prima anche una foto inedita. “Qualche tempo fa“, ha scritto a corredo dell’immagine in cui è ritratta in un momento del passato, di diversi anni fa ma non si sa quanti. Alessandra Celentano ha fatto il pieno di like e di complimenti sotto a questo post.