“Fai le valige e vattene”. Amici 21, Alessandra Celentano demolisce l’allieva che scoppia in lacrime: è bufera

Le battaglie, i sacrifici, le delusioni, lo spettacolo. La nuova stagione di Amici è ripresa nel segno della ‘tradizione’. Certo ci sono nuovi allievi e le gerarchie devono essere ancora costruite. Ma la tensione è già salita con diversi faccia a faccia e contrasti tra i ragazzi e gli inflessibili insegnanti. Come al solito, alla voce ‘inflessibili’, non può mancare Alessandra Celentano. Già in passato i suoi toni bruschi e il suo stile irremovibile aveva creato dissidi e polemiche.

Stavolta l’ex ballerina e coreografa, nipote del famoso Adriano, ha preso di mira una delle ragazze che si stanno affrontando con le loro performance. In particolare parliamo di Carola, ballerina 20enne di origine sarda. Di certo il talento non le manca. Entrata a nove anni a far parte della Scuola di Danza dell’Opera di Parigi, Carola Puddu dopo la Francia è volata in Canada dove ha studiato al Canada’s National Ballet School. A far arrabbiare Alessandra è stata una frase della ballerina rivolta ad un altro allievo.

Quest’anno i professori di danza e canto possono mettere in discussione il banco quotidianamente, insomma nessuno è al riparo da brutte sorprese. Veronica Peparini ha proposto la sfida tra Mirko e un nuovo candidato, ma non è stato possibile visto che il ballerino ha la maglia sospesa. A questo punto Carola ha rilasciato alcuni commenti sul collega, si è complimentata con lui e ha pure aggiunto che si troverebbe in difficoltà se lo dovesse sfidare.





A questo punto Alessandra Celentano è andata su tutte le furie e ha fatto convocare la ballerina. Poi l’ha rimproverata: “Forse sei insicura, perché non è arrivato il campione della danza, altrimenti fate le valigie e andate tutti a casa. Io mi aspettavo che tu mi dicessi di poterlo battere e addirittura che ti proponessi per la sfida”. Tornata nella casetta Carola ha ascoltato Veronica Peparini che nel caso non venisse aggiunto un banco di danza per il suo candidato, ha proposto una nuova sfida contro Christian.

Così Alessandra Celentano è rimasta profondamente delusa dal fatto che Carola non si sia fatta avanti. Carola non ha retto all’emozione ed è scoppiata in lacrime. Anche Maria De Filippi è intervenuta spiegando che la ballerina si sente insicura per quanto avvenuto nel suo passato. E la stessa Carola ha confessato: “Ha ragione Alessandra Celentano, ha ragione, ha ragione su tutto”.