Amici 21, l’attesa sta per finire. Nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre è stata registrata la prima puntata della nuova edizione che, eccezionalmente, sarà poi trasmessa domenica 19 settembre, alle 14 su Canale 5. Motivo? Per permettere a Scene da un matrimonio, il nuovo programma pomeridiano condotto da Anna Tatangelo che sfiderà la prima parte di Domenica In, di curare al meglio i dettagli e debuttare domenica 3 ottobre. Da quella data in poi, il pomeridiano di Amici si risposterà al sabato.

Novità anche sul fronte cast. Sui nomi degli allievi ammessi che, nel corso dei prossimi mesi, proveranno a conquistare la fiducia degli insegnanti per poter accedere alla fase serale circolano solo indiscrezioni, mentre per quanto riguarda i prof Maria De Filippi ha scelto di confermare quasi in toto la composizione della scorsa edizione che ha riscosso un enorme successo sul piano degli ascolti con una sola new entry.

Alessandra Celentano irriconoscibile coi capelli al naturale: foto

Ad Amici 21 Lorella Cuccarini non sarà più un’insegnante di ballo ma di canto e al suo posto, arriverà la new entry Raimondo Todaro, che ha lasciato l’avventura di Ballando con le Stelle non senza qualche malumore con Milly Carlucci. Confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al canto e la coppia Veronica Peparini e Alessandra Celentano al ballo che, nei giorni scorsi, ha lanciato il suo “guanto di sfida” al nuovo arrivato.





”Ho letto che a Raimondo Todaro farebbe piacere partecipare ad Amici – ha scritto su Twitter – anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché ‘la danza è una’ e forse lo capirebbe: Maria perché non prenderlo”. Replica immediata: ”Cara Alessandra, anzi scusi… Maestra Celentano. Sono Pronto!!! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… ma ci sono tante sfumature…”.

E pensare che siamo solo all’inizio… Ma sempre sui social la temutissima Alessandra Celentano, che è ad Amici dal lontano 2000, ha fatto una sorpresa ai follower. Tutti abituati da sempre a vederla con un look da prima ballerina e con i capelli impeccabili, spesso raccolti in uno chignon, ora si è mostrata per la prima volta con i suoi capelli al naturale. Ha la chioma lunga, mossa e biondissima: a colpo d’occhio è irriconoscibile! Ma se in tv spesso fa il pieno di critiche, sotto alla foto boom di complimenti.