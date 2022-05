Alessandra Celentano, non solo critiche per la prof di Amici. Un carattere che certamente divide in due l’opinione pubblica, quello della prof del talent show di Maria De Filippi, spesso destinataria di critiche e protagonista indiscussa di accese polemiche nella scuola. Ma dopo le accuse di Steve La Chance, arriva un super Vip in suo favore.

Alessandra Celentano ormai è una presenza costante in cattedra, nonostante sia stata spesso criticata per i suoi metodi severi di insegnamento. Ma è anche questo un aspetto della prof che tende a farla apprezzare, non da tutti ma in parte si.





Ebbene quelli di Alessandra Celentano sembrerebbero essere giudizi troppo severi rivolti agli allievi, ma uan voce fuori dal coro piuttosto rappresentativa del piccolo schermo spezza una lancia a favore della prof. È così che a difendere la prof ci ha pensato Maurizio Costanzo nella sua rubrica su Nuovo Tv.

“Penso che la Celentano sia una professionista di grandissima esperienza. Sicuramente ha dei modi duri, talvolta troppo, però non dà giudizi negativi per il gusto di criticare qualcuno”, con queste parole Maurizio Costanzo ha parlato in merito ad argomenti tanto dibattuti che riguardano la forte personalità di una professionista che sa il fatto suo. (Alessandra Celentano, tensione altissima).

“La cosa positiva è che dai battibecchi tra i prof è sempre venuto fuori il diverso modo di intendere la stessa arte. E la diversità è sempre una ricchezza”, ha aggiunto Maurizio Costanzo ancora su Alessandra Celentano, sottolineando aspetti che portano a una riflessione.“Io credo che faccia molto bene”, è stato il commento della lettrice della rubrica.

