Nella 25esima puntata del GF Vip 6 è uscita Patrizia Pellegrino, che ha perso al televoto contro le sorelle Selassié, Jessica e Lulù (queste le percentuali: Lulù 36%, Jessica 35%, Patrizia 29%). Poi le nomination, anche se venerdì sera il televoto non sarà eliminatorio, ma ci sarà il preferito. Gli immuni della Casa sono stati Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Giacomo Urtis e Valeria Marini, che giocano come unico concorrente. Adriana Volpe ha poi dato l’immunità a Lulù, mentre quella di Sonia Bruganelli è andata a Gianmaria Antinolfi.



I nominati sono quindi Maria Monsè, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Jessica, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. In puntata si è ovviamente parlato ancora di Alex Belli e Soleil ma anche dei baci passionali di Sophie e Gianmaria. Quindi un faccia a faccia tra Soleil e Aldo Montano, che ha poi potuto parlare con la moglie Olga.

Il concorrente abbandona il GF Vip 6 il 13 dicembre

In tutto ciò, ormai i vipponi si sono resi conto che il GF Vip 6 non finirà il prossimo 13 dicembre. Il pubblico del resto sa da settimane che la data della finale è a marzo 2022. Così, nella notte, Davide Silvestri e Francesca Cipriani hanno detto di essere preoccupati del prolungamento e di pensare ad un possibile abbandono del reality show. Non solo loro, anche Aldo Montano ha parlato del suo futuro nella Casa.

“Sì è ovvio che andrà oltre la prossima settimana – le parole di Aldo Montano – Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è ‘tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?’. Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo”. “Sono stato chiamato qua per fare un’esperienza e portare la mia persona qua dentro. Finisce, finirà, non sono del mestiere diciamo.





“Comunque Olga già sa tutto – ha proseguito lo sportivo – Il 18 novembre per il mio compleanno ha fatto un video e ho riconosciuto la casa dei nonni in Russia. Adesso lei è in Russia, già stava in Russia a novembre. L’avevano già avvisata che sarebbe durato in eterno il programma e lei ha preso e se n’è andata”. A quel punto Gianmaria ha chiesto a Aldo Montano se intende rimanere oltre il 13 dicembre e lui ha rivelato che uscirà la prossima settimana. “Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”, la risposta dello sportivo, che quindi è decisissimo a lasciare la Casa prima di Natale.