Dalla scherma ai reality. Dalle medaglie e i successi, tanti e tutti prestigiosi, alla casa dalla porta rossa. Chissà se Aldo Montano ha mai immaginato che un giorno la vita l’avrebbe portato a diventare un famoso personaggio tv. D’altra parte il 43enne livornese personalità e carattere ha sempre dimostrato di averli. Non si vincono cinque medaglie ai Giochi Olimpici (1 oro, 2 argenti e 2 bronzi), 11 agli Europei e addirittura 12 ai Mondiali così, per diritto di nascita.

“Ah beh, quello è un predestinato!”. Col cavolo. Servono dedizione, passione, sacrifici enormi. E poi, una volta posata la sciabola, ci sta pure il ‘rischio’ di finire nel dimenticatoio. Dopo una carriera che ha fatto letteralmente impazzire milioni e milioni di italiani Aldo Montano ha dichiarato: “Ho inseguito questo sogno per la vita. Mio nonno ha vinto due medaglie d’oro, mio padre una medaglia d’oro e due d’argento. Siamo completamente diversi, a me dicono che assomiglio di più a mio nonno d’aspetto e di carattere”.

Ora Aldo Montano è uno dei protagonisti al Grande Fratello Vip. Giusto poco tempo fa ha fatto clamore il suo litigio – che per pochissimo non è degenerato – con l’attore Alex Belli. I due erano amici, poi qualche comportamento di Alex non è andato giù all’ex atleta azzurro. E si è sfiorata la rissa.





È proprio Aldo Montano, oggi 18 novembre, che dentro la Casa del Grande Fratello Vip sesta edizione, dice: “Ero freezato (dall’inglese freeze, congelare, ndr) e mi aspettavo qualcosa da fuori, invece mamma mia…mi avete fregato“. I suoi coinquilini gli hanno infatti organizzato una bella e inaspettata festa di compleanno.

Tra i tanti a fare gli auguri ad Aldo Montano, che oggi ha compiuto 43 anni, c’è stato anche un ex vip ora fuori dalla casa del GF Vip. Si tratta di Samy Youssef che ha usato parole al miele per l’atleta e l’uomo: “Al GF Vip ho conosciuto un campione”. Campione nella vita e anche con le donne. Per affascinarlo, infatti, non basta la bellezza. A quelli che gli hanno chiesto perché non dare una possibilità a Soleil Sorge lui ha risposto che con l’italo americana non va. Non c’è chimica. Eh già, per ora è così. Poi domani chissà…