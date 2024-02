Alda D’Eusanio e le nuove scioccanti rivelazioni. La giornalista e conduttrice tv ha fatto molto parlare di sé per la sua partecipazione e soprattutto per la sua squalifica al Grande Fratello Vip nel 2021. Fu squalificata a causa di alcune dichiarazioni su Laura Pausini che le costarono anche una denuncia.

Poco tempo fa Alda D’Eusanio ha confessato: “Sono stata rovinata dal Grande Fratello Vip. Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha portato. Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di una parola”. Adesso la giornalista è tornata a parlare e ancora una volta le sue dichiarazioni non lasciano indifferenti.

Alda D’Eusanio ricorda il marito e dice: “Non sono felice di essere viva”

Ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio” Alda D’Eusanio ha ricordato il marito Gianni Statera, morto nel 1999 a soli 55 anni. Un grande amore che ha lasciato in lei un grande vuoto: “La morte di mio marito è stato un bivio molto traumatico, perché la morte è un’amputazione, ti tolgono un pezzo di corpo proprio. Posso definirla amputazione. Sono passati 24 anni, ma per me non è passato un giorno. Ricordo tutto e rivivo tutto. È come se non fosse passato, vivo il dolore nel profondo tutti i secondi della mia vita. Non sarò mai più una donna felice. Non riesco a dimenticare”.

Alda D’Eusanio ha poi aggiunto: “Quando una mia amica è venuta da me perché il marito dopo trent’anni l’ha lasciata per un’altra io le ho detto: ‘Vedi la vera vedova sei tu, non io. Perché a me mio marito non mi ha mai lasciata’. E’ morto dicendomi quanto sei bella. Non ci siamo mai lasciati. Lei è stata lasciata. Lei deve vivere un lutto perché lui le ha preferito un’altra. A me mio marito non mi ha mai preferito nessuno, per lui sono sempre stata l’unica e la migliore al mondo”.

Poi ha ricordato il brutto incidente subito nel 2012 quando fu investita da un motorino: “Ho avuto l’osso occipitale rotto, cinque emorragie cerebrali, il coma, ed ero felice. Ogni volta che tornavo dal coma e mi accorgevo di essere sulla terra volevo ripartire, perché volevo andare da Gianni. Non sono felice di essere viva, sarei morta volentieri perché sarei stata di nuovo unita anche col corpo a lui. Se sopravvivi evidentemente hai un destino che non si è ancora concluso. Però se morivo non mi dispiaceva“, ha aggiunto.

