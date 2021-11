Momenti di imbarazzo a Tu si que vales. Uno dei tanti ospiti della serata è stato Albino Galuppini, 55 anni, originario di Brescia. L’uomo è sbarcato sul palco del programma Mediaset cercando di divulgare teorie terrapiattiste alquanto strampalate. Poco dopo l’inizio dell’intervento del sedicente divulgatore scientifico, Maria De Filippi ha lasciato la sua postazione, raggiungendo l’amica Sabrina Ferilli con la quale si è lasciata andare a qualche risata. Galuppini, sicurissimo di sé e di quanto appreso ha tuttavia continuano nel tentativo di spiegare le sua teoria.

La cosa buffa è che Albino Galuppini non si è arrestato nemmeno quando Teo Mammucari gli ha domandato come è possibile che ci sia una parte del pianeta al buio e l’altra illuminata durante il giorno. Albino a quel punto ha fatto orecchie da mercante e non ha risposto, proseguendo a divulgare le sue idee. A questo punto prende la parola Sabrina Ferilli: “Qui ormai la gente se alza la mattina e dice la sua, senza manco vergognasse”.

E ancora l’attrice: “Tu sei ingrippato su ste roba, mica studiato, altrimenti mica diresti ste robe”, ha dichiarato con piglio romanesco Sabrina Ferilli. Poco dopo ecco arrivare il colpo di scena: ovvero quando i giudici hanno dovuto pronunciarsi sulla performance di Albino Galuppini. Gerry Scotti dice: “Apprezzo il coraggio, che sei venuto qui senza fanatismo”.





“Ma per me non vale”, il parere di Gerry. Lapidario Rudy Zerbi che ha liquidato con un secco “per me no” Galuppini. Di diverso pare Mammucari. “A me la tua follia piace, se uno crede in una cosa la deve divulgare. Per me vale”, l’opinione di Teo a cui è seguita quella di Maria De Filippi la quale, stroncando il terrapiattista Albino Galuppini, ha stroncato pure Mammucari, senza se e senza ma.

“Lui è una persona molto educata. Rispetto a Teo penso che la divulgazione debba però essere fatta bene e non dal primo che capita, cioè non da chiunque“, la dichiarazione netta della moglie di Maurizio Costanzo. Albino Galuppini finisce così il suo intervento. Anche la giuria popolare ha bocciato Galuppini rifilandogli un no al 96%. Niente da fare per lui, ma non poteva essere altrimenti.