“C’è lo stop”. L’annuncio di Alberto Matano: la decisione della Rai su La vita in diretta è obbligata

L’annuncio l’ha dato direttamente Alberto Matano durante la puntata del 6 dicembre e riguarda lo stop de ‘la Vita in diretta’. Ovviamente il pubblico è rimasto un po’ deluso, visto che non si aspettavano di dover ascoltare questa informazione in diretta. Precisiamo comunque che non si tratta di una decisione definitiva riguardante la trasmissione, ma di una fermata obbligata e momentanea per lasciare spazio ad un altro appuntamento altrettanto importante e certamente non rinviabile.

Qualche settimana fa Alberto Matano ha avuto come ospite Giovanna Botteri. La giornalista ha commentato i casi trattati ma ha anche avuto modo di rivedere alcuni spezzoni tratti da servizi da lei realizzati in passato. “La mia Giovanna, che è stata tanto qui con noi ultimamente, ci ha raccontato dei pezzi di storia – ha detto Matano – Le voglio un bene speciale”. Un po’ di serenità per Alberto Matano dopo che nei giorni precedenti era intervenuto sulla questione di Morgan a Ballando con le stelle, dove ormai è ospite fisso.

Lo stop de ‘La vita in diretta’ fa riferimento alla puntata di martedì 7 dicembre. Infatti, Alberto Matano ha commentato davanti alle telecamere, prima di salutare i telespettatori: “Non saremo in onda, ci rivedremo mercoledì”. E ha poi spiegato nel dettaglio le ragioni che hanno portato la Rai a prendere questa decisione. In programma c’è infatti un evento importantissimo e attesissimo, che la televisione pubblica italiana segue con grande attenzione e meticolosità praticamente tutti gli anni.





Il 7 dicembre ci sarà infatti la diretta dell’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano, che avrà inizio alle ore 17.45. E prima sarà lasciato spazio alla collega di Alberto Matano, Serena Bortone, come detto dal conduttore: “Prima della diretta dal Teatro alla Scala ci sarà un lungo appuntamento speciale di Oggi è un altro giorno condotto dalla nostra amica Serena Bortone. Con La vita in diretta ci rivedremo mercoledì 8 dicembre, nonostante si tratti di un giorno festivo sul calendario”.

Il 6 dicembre Serena Bortone si è commossa per la scomparsa del cantante Toni Santagata a 85 anni, a pochi giorni dal suo 86esimo compleanno. Queste le altre parole della presentatrice: “Mi sembra impossibile che sia successa una cosa simile, tra pochi giorni sarebbe dovuto essere ospite con noi. Penso che lui sarebbe il primo che ci direbbe di andare avanti”. Oltre alla Bortone, emozionati Memo Remigi e Rosanna Fratello.