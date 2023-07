Clamorosa novità per quanto riguarda Alberto Matano e la Rai. Come avete già saputo diverso tempo fa, La vita in diretta ricomincerà a partire da lunedì 11 settembre sul primo canale della tv di Stato. Ma ora è stata presa una storica decisione, infatti lui sostituirà un amato collega a sorpresa e lo vedremo in un momento davvero inedito. Finora non era successo, invece lo vedremo battagliarsi con una concorrenza molto agguerrita.

Alberto Matano, prima che sapesse questa notizia relativa alla Rai, ha rilasciato un’intervista nei giorni scorsi a Super Guida Tv, soffermandosi sull’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque: “Siamo stati sempre competitor con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico”. E ha poi comunque lodato la collega Myrta Merlino, che lo sfiderà su Canale 5.

Alberto Matano, storica decisione della Rai: “Al posto del collega”

Nel nuovo listino diffuso dalla televisione pubblica italiana a proposito dei prossimo palinsesti, ci si è accorti di una differenza su Alberto Matano rispetto alle annate precedenti. La Rai ha deciso di puntare su di lui anche in un giorno della settimana, in cui lui non è normalmente al lavoro. E per un certo periodo di tempo prenderà il posto dell’altro conduttore, che comincerà poi a lavorare a partire dalla metà del mese di ottobre.

Secondo quanto è stato riferito, Matano lavorerà anche di sabato in quattro circostanze. Infatti, sostituirà Marco Liorni prima che il suo programma Italia Sì riprenderà dal 14 ottobre. Quindi, tornando ad Alberto, La vita in diretta sarà trasmessa pure il 16, il 23 e il 30 settembre e il 7 ottobre. I telespettatori vedranno il presentatore un giorno in più rispetto ai canoni tradizionali, dato che il programma va regolarmente in onda dal lunedì al venerdì.

Dunque, per quattro settimane La vita in diretta sfiderà Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canane 5. E c’è grande curiosità per capire chi riuscirà a prevalere in questa durissima lotta tra due trasmissioni di assoluto successo.