Momento difficile per Alberto Matano, che è stato colpito personalmente da un lutto che ha travolto una sua collega e non solo. Tutta la Rai è rimasta senza parole davanti a questa terribile notizia e lui ne ha parlato nel corso della puntata de La vita in diretta, trasmessa nel pomeriggio di venerdì 9 giugno. Le parole del conduttore sono state molto sentite e ha avuto non poche difficoltà a trattenere le sue lacrime per quella perdita inaspettata.

Ma anche lo stesso Alberto Matano deve adesso elaborare questo lutto perché lo ha conosciuto e con lui c’era un bel legame. Se n’è andato prematuramente e in pochi sapevano che stesse male, quindi l’annuncio sulla sua morte ha colto praticamente tutti di sorpresa. E nelle ultime ore stanno emergendo anche dei dettagli relativi proprio alla sua dipartita, dato che inizialmente non erano noti i motivi dell’addio.

Alberto Matano in lutto: “Mancherà a tutti noi”

Le parole di Alberto Matano, sconvolto da questo lutto così come la sua amica e collega Mara Venier che è stata coinvolta maggiormente da questa dipartita, sono state le seguenti: “C’è una notizia tragica che mai avrei voluto condividere con voi. Una notizia che tocca direttamente Mara, a cui mando un grande abbraccio. Ci mancherai Pier, mancherai a tutti noi, mancherai a me e le serate insieme non saranno più le stesse per nessuno di noi”.

A morire è stato Pier Francesco Forleo, genero di Mara Venier nonché direttore della direzione diritti sportivi della Rai. Se n’è andato per sempre a 61 anni, dopo una breve malattia. La conduttrice aveva salutato così l’uomo: “Pier, sei stato un genero meraviglioso.. hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”. Lui era unito in matrimonio con la figlia della presentatrice, Elisabetta Ferracini.

La Rai aveva invece scritto su Forleo: “La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei diritti sportivi della nostra azienda”.