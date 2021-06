Mara Venier sta vivendo giorni da incubo dopo un’operazione ai denti, alla quale si è sottoposta per l’installazione di un impianto. Ha avuto una momentanea paralisi da una parte del viso e sta dunque soffrendo non poco per questa situazione. In più di una circostanza ha aggiornato il suo pubblico sulle condizioni di salute e qualche ora fa anche il collega Alberto Matano ha voluto dire la sua, durante il programma ‘La Vita in diretta’. Parole che avranno emozionato molto Zia Mara.

In precedenza è intervenuto il marito Nicola Carraro, il quale ha fatto il punto della situazione: “Per fortuna il suo non è un problema invalidante. Solo molto, molto sgradevole”. Una buona notizia anche se per capire i reali effetti del problema bisognerà aspettare. In proposito il marito di Mara Venier ha svelato che ci vorrà almeno un mese per capire se la conduttrice recupererà la sensibilità al volto. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ di tempo prima di avere il quadro chiaro e definitivo.

Mara Venier non sta dunque affatto bene e tutti sperano che possa ristabilirsi al più presto. Alberto Matano, che ha uno splendido rapporto con la conduttrice televisiva, non ha non potuto salutarla durante la sua diretta su Rai 1. Si è rivolto verso le telecamere e ha affermato: “Ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti anche a voi. Voglio mandare un bacio speciale alla nostra amica Mara Venier, che come sapete ha avuto una brutta e terribile disavventura”. E poi ha tirato in ballo anche un’ospite.





Alberto Matano ha concluso così il suo intervento: “Ma Mara è una roccia, anche Katia Ricciarelli ti vuole salutare. Mi raccomando, siamo tutti con te. Un bacio grandissimo”. Momento dunque molto forte dal punto di vista emotivo quello che hanno vissuto i telespettatori, i quali sono rimasti felici del gesto del presentatore nei confronti dell’amica. Ricordiamo che la Venier non sarà presente nella puntata del 13 giugno di ‘Domenica In’, anche se spera di ritornare in sella al programma il prima possibile.

Le ultime parole di Mara Venier sono state le seguenti: “Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”. Ma al momento fare previsioni è abbastanza azzardato.