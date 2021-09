Non poteva giungere notizia migliore per i fan di Alberto Matano e Mara Venier. Come ben sapete, i due conduttori non sono solamente colleghi ma anche grandissimi amici. E ora è uscita fuori una notizia meravigliosa, che riguarda appunto i diretti interessati. Quando il pubblico è venuto a conoscenza di tutto questo è esploso di gioia. Non è la prima volta in assoluto che succede, ma questa bellissima notizia ha ugualmente fatto piacere ai massimi livelli a tantissime persone.

Nei giorni scorsi Alberto Matano, a chi gli ha domandato quando ripartirà ‘La Vita in diretta’, ha detto pur non sbilanciandosi completamente: “Manca poco in effetti”. Non è stato ancora il momento esatto di scoprire la data ufficiale, stabilita dai vertici della televisione pubblica italiana, ma siamo davvero vicini all’obiettivo. Da settembre partiranno nuovamente tutte le programmazioni, sia della Rai che della concorrenza, tra cui Mediaset sopra tutte le altre. Ma veniamo adesso all’attualità.

Alberto Matano e Mara Venier sono stati riconfermati alla conduzione di un appuntamento davvero molto importante. Avranno ancora una volta l’opportunità di lavorare insieme e di dare il meglio di loro. La notizia è ormai ufficiale e l’evento andrà in onda su Rai 1 in diretta-differita sabato 11 settembre in seconda serata. La cerimonia che li vedrà protagonisti assoluti si svolgerà nella città di Napoli e i due dovranno quindi essere all’altezza ancora una volta di una manifestazione decisamente suggestiva.





Dunque, sia Alberto Matano che Mara Venier presenteranno il ‘Premio Agnes 2021’ per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un premio molto importante per il mondo del giornalismo italiano ed è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, supportata dalla Rai e da Confindustria. Il presidente onorario sarà la presidente della Rai, Marinella Soldi, mentre la giuria avrà a capo Gianni Letta. E ci sarà anche un ospite davvero speciale, ovvero l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes.

Nelle scorse ore Mara Venier è intervenuta sugli insulti: “Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose. Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita”.