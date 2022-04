Finale di puntata molto commovente per Alberto Matano, che durante ‘La vita in diretta’ del 15 aprile ha voluto salutare per l’ultima volta una persona molto importante. Prima di salutare i telespettatori e augurare loro una buona Pasqua e Pasquetta, visto che la trasmissione tornerà martedì 19 aprile, non poteva non omaggiare una grande figura, morta solamente poche ore prima. La notizia della sua dipartita aveva fatto subito il giro e il conduttore si è accodato ai tanti messaggi in sua memoria.

Ma Alberto Matano ha fatto anche un annuncio più bello: “Devo darvi una notizia felice, ci sarà un lieto evento qui: facciamo gli auguri alla nostra Valentina che domani si sposerà con Andrea. A loro buona Pasqua e tanta felicità”. Si tratta di una donna che lavora sicuramente dietro le quinte del programma, visto che lui e gli ospiti hanno guardato verso lo studio e dunque dove ci sono tecnici e cameraman. Un momento sicuramente molto più allegro e felice.





Alberto Matano in lutto per la morte di Giusi Ferrè

Nello sguardo di Alberto Matano è stato possibile notare un dolore molto profondo e le parole che ha voluto dedicare a questa persona che non è più con noi sono arrivate proprio dritte al cuore. Il pubblico ha apprezzato notevolmente queste sue dichiarazioni, condivise in toto anche da parte degli ospiti che si trovavano nello studio de ‘La vita in diretta’. Purtroppo l’Italia è stata colpita da questa bruttissima notizia e ha approfittato del programma per renderle un ultimo, sentito omaggio.

Queste le parole di Alberto Matano: “Ci ha lasciati una grande firma del giornalismo, Giusi Ferrè. A lei voglio mandare un abbraccio e un saluto. Lei ha veramente saputo interpretare i tempi”. E ha fatto vedere al suo pubblico proprio un’immagine di Giusi Ferrè. La donna è deceduta all’età di 75 anni nella notte tra il 14 e il 15 aprile. Era una firma davvero storica del mondo della moda italiana ed era anche autrice di ‘Io Donna’. Indimenticabili le sue rubriche ‘Buccia di banana’ e ‘Tocco di classe’.

Giusi Ferrè era famosa anche per alcune opere: ‘Timberlandia’, ‘Gianfranco Ferrè – itinerario’, ‘Now and…Moncler’ e ‘Alberta Ferretti: lusso, calma, leggerezza’. La notizia della sua scomparsa era stata annunciata subito dal ‘Corriere della Sera’. Classe 1946 e originaria di Milano, è stata anche giornalista di ‘Epoca’, ‘Linea Italiana’, ‘Linea Sport’ e infine ‘L’Europeo’. E tutta l’Italia la piange con grande sincerità.

