“No per carità, non farlo”. Alberto Matano blocca subito l’ospite vip. Gelo totale in studio

Incredibile quanto successo nello studio de ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano. Nella prima puntata della nuova settimana il conduttore ha avuto non poche difficoltà a contenere una situazione che rischiava di precipitare da un momento all’altro. Si stava infatti consumando una vicenda che non poteva essere consentita e che avrebbe potuto provocare conseguenze spiacevoli. Ma la prontezza del presentatore ha evitato guai peggiori e in particolare ha salvato l’ospite vip.

Già alcune settimane fa Alberto Matano aveva dovuto fare i conti con un errore. Lui ha risposto a questa disattenzione, che ha riguardato in particolare la regia del programma di Rai 1, con un sorriso e con delle dichiarazioni che hanno smorzato la tensione: “Succede anche questo, è il servizio di ieri ma può capitare perché siamo in diretta, questa è La vita in diretta. Siamo in attesa del servizio giusto”. Ad aiutarlo anche la collega Monica Leofreddi, presente in studio: “Ma è una gag comica”.

Si è verificata una vera e propria gaffe all’interno della puntata de ‘La Vita in diretta’ e ha riguardato Sanremo 2022, che inizierà martedì primo febbraio. Alberto Matano ha ospitato una delle concorrenti del Festival condotto da Amadeus e l’artista ha iniziato a intonare un pezzo del suo brano musicale, mandando tutti nel panico. Ricordiamo infatti che le canzoni della kermesse musicale più famosa in Italia devono essere assolutamente originali e ovviamente mai ascoltate prima di salire sul palco.





Mentre stavano parlando di Sanremo 2022 e si stavano facendo i complimenti a Donatella Rettore e Ditonellapiaga, la prima ha iniziato a canticchiare la canzone del Festival e Alberto Matano ha affermato: “No per carità, non si può cantare”. Anche la collega aveva subito stoppato l’artista per evitare situazioni pericolose. Ovviamente, per fortuna loro, non ci saranno provvedimenti disciplinari da parte di Amadeus perché c’è stato solo un cenno e niente più. Ma il rischio c’è stato.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno saputo di essere protagoniste a Sanremo 2022 il 4 dicembre scorso. Si esibiranno con la canzone ‘Chimica’. Il 12 gennaio Ditonellapiaga ha fornito qualche piccolo dettaglio in più, riferendo che si tratta di un brano musicale dance. Ora non resta che aspettare i prossimi giorni per apprezzarle dal vivo.