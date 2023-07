Nella giornata del 30 giugno Alberto Matano ha condotto l’ultima puntata de La vita in diretta per quanto riguarda l’attuale stagione. Ora è pronto a godersi le meritate ferie estive, dopo lunghi mesi di duro lavoro su Rai1. Ha voluto compiere un bellissimo gesto nell’appuntamento conclusivo della trasmissione, infatti è uscito dagli studi e ha incontrato tutto lo staff che lavora assiduamente e silenziosamente dietro le quinte del programma.

Ovviamente immancabile in sottofondo la canzone Che vita meravigliosa di Diodato, che ha accompagnato il programma ogni giorno. Ma a fare rumore sono state alcune affermazioni di Alberto Matano subito dopo La vita in diretta, infatti in molti le hanno interpretate come una sorta di commiato. Sui social sono apparsi diversi commenti di telespettatori preoccupati per il futuro lavorativo del presentatore della tv di Stato.

Alberto Matano, le parole dopo La vita in diretta allarmano il pubblico

Alberto Matano ha avuto risultati eccellenti grazie a La vita in diretta, infatti non ha praticamente avuto problemi nel battere costantemente la concorrenza di Canale 5, rappresentata da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Lui ha salutato così i suoi collaboratori: “Io non ho nulla da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che vedete qui, ognuno di loro ogni giorno dà un contributo fondamentale a questo racconto che facciamo. Ci mettiamo impegno, passione, dedizione e questo è un team straordinario ed irripetibile”.

E poi ha detto delle frasi che potrebbero aver messo in dubbio la sua permanenza a La vita in diretta, anche se per la prossima stagione è già stato riconfermato: “Non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter continuare ad incontrare, ancora nel mio cammino di persona e professionista, colleghi così incredibili. Se Vita in diretta è diventato il programma più visto del daytime è grazie al lavoro incredibile di ognuno di loro che abbraccio e ringrazio”.

Infatti, un utente su Twitter ha riportato quelle dichiarazioni di Matano e ha commentato: “Cosa avrà voluto dire Alberto Matano con queste parole nei saluti finali de La vita in diretta? Immagina la prossima come la sua ultima edizione del programma?”. Lo scopriremo nei prossimi mesi.