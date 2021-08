Albano Carrisi è alle prese solamente con dispiaceri in questo periodo. In particolare, a preoccuparlo particolarmente sono state le condizioni di salute della figlia Jasmine, colpita dal coronavirus. La bellissima giovane non ha avuto sintomi leggeri ed è stata anche costretta a rimanere all’interno della sua camera per rispettare l’isolamento. Ma ora è emerso un altro retroscena sul cantante di Cellino San Marco, dopo aver appreso di una notizia decisamente poco positiva e lusinghiera.

Intanto, sembra che Albano Carrisi sia stato scelto per la presentazione dell’evento finale del festival musicale La Notte della Taranta 2021, che si terrà a Melpignano (Lecce) il 28 agosto. La Rai però trasmetterà il tutto solamente in differita e più precisamente il 4 settembre a partire dalle ore 22.30. Oltre a lui, ci dovrebbero essere il direttore d’orchestra Enrico Melozzi, la cantante Madame e l’artista americana Patti Smith. Sarà aperta al pubblico dietro l’esibizione del Green Pass, obbligatorio per gli spettacoli.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Roberto Alessi nella sua rubrica di gossip su ‘Novella 2000’, Albano Carrisi avrebbe reagito malamente ad una notizia che lo riguarda da vicino: “Al Bano sì, ci è rimasto male. Anche perché lo show non era andato bene, ma benissimo”. Una delusione troppo forte per l’artista pugliese, che si sarebbe aspettato una riconferma nel programma televisivo. Invece è stato sostituito e ha dovuto incassare in silenzio un colpo durissimo sferrato dalla conduttrice.





Come è trapelato diversi giorni fa, Albano Carrisi non farà parte dei coach della prossima edizione della trasmissione ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici. E nonostante pubblicamente non abbia espresso la sua delusione, pare che dietro le quinte lui abbia mostrato tutta la sua insofferenza per una decisione che non ha compreso. Ed Alessi ha confermato il nome in lizza per la sostituzione di Al Bano e della figlia Jasmine: “Hanno voluto cambiare, so da ora che Orietta Berti sarà brava, però…”.

Su Jasmine Albano Carrisi aveva detto a proposito del Covid: “Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta segregare e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po’ di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus. Poi l’artista di Cellino San Marco era entrato più nei dettagli e ha detto che la ragazza aveva solamente una dose di vaccino.