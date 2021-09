“Non ho avuto dubbi”. Albano, dopo mesi duri adesso è lui a dire no. Nella decisione entra anche Jasmine

Grande Fratello Vip, la notizia arriva inaspettata. La lista dei concorrenti pronti a varcare la gettonatissima porta rossa e cominciare l’avventura all’interno della casa più spata d’Italia si allunga. L’ufficialità della presenza di Soleil Sorge ha già fatto ‘rumore’ e cosa diranno questa volta i telespettatori sulla rivelazione della super coppia Vip?

“Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia”. Avete capito di chi sono queste parole?

Lo avrebbe rivelato Albano durante un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo. Ebbene, il cantante di Cellino San Marco e la figlia Jasmine sarebbero stati contattati dalla redazione del GF Vip per ricevere la proposta Mediaset, messa però da parte.





Ben altri orizzonti, dunque, soprattutto per Jasmine Carrisi, che pare voglia prestare maggiore impegno all’ambito musicale che come tutti hanno ormai ben compreso punterebbe dritta al sogno di scalare le classifiche rap.

E anche The Voice Senior sembra essere un capitolo chiuso per i due ex giurati. Il motivo non è ancora del tutto chiaro, ma per Albano non è certo tempo di fermare la sua corsa, visto che lo attenderà Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle.