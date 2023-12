Notizia molto interessante su Stefano De Martino, che sarà protagonista in televisione in un programma molto amato. La svolta è arrivata nelle scorse ore, quando è stata data in anteprima questa novità davvero inaspettata. Dopo tutto il caos intorno alla sua persona, a causa delle dichiarazioni durissime dell’ex moglie Belen Rodriguez a Domenica In e il suo successivo intervento a Che tempo che fa, ora per lui è in arrivo un’altra esperienza tutta da seguire.

Parlando di Stefano De Martino, prima di dirvi tutto sul fatto che sarà protagonista in un programma di rilievo, queste erano state le sue affermazioni su Belen: “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale”.

Stefano De Martino protagonista nel programma tv: cosa farà

A sganciare la bomba su Stefano De Martino è stato il sito TvBlog, che in anteprima ha fornito una news veramente significativa sul conduttore. Sarà protagonista nel programma di Rai1 e in una veste molto particolare. Tutti sono rimasti a bocca aperta quando la collega ha preso questa decisione di puntare tutto sul presentatore di Bar Stella. Andiamo a scoprire insieme cosa succederà nella prossima puntata di questa trasmissione.

Quindi, TvBlog ha fatto sapere che De Martino sarà uno dei ballerini per una notte di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. E quest’ultima ha anche deciso che lui non sarà l’unico a danzare nella puntata del 9 dicembre, infatti ci sarà anche l’attore Gabriel Garko. Inoltre, la padrona di casa si è già portata avanti e ha praticamente individuato altri due nomi di ballerini per una notte che si esibiranno invece nell’appuntamento successivo.

Per la semifinale di Ballando con le stelle ci sarebbero invece delle trattative in corso con Max Giusti e Gabriella Pession, ma per l’ufficialità bisognerà sicuramente attendere la prossima settimana, quando Milly scioglierà tutte le riserve.