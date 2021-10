“Non volevo…”. Al Bano confessa: solo ora il retroscena sul sì a Ballando con le Stelle

Albano Carrisi è uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Il suo approdo allo show è stato un lungo corteggiamento da parte di Milly Carlucci: per anni la conduttrice ha cercato di convincere il cantante di Cellino San Marco a partecipare al programma. Ci è riuscita dopo innumerevoli tentativi in questa edizione. E sin da subito Al Bano ha mostrato tutto il suo carattere e tutte le sue doti di uomo di spettacolo.

In una delle ultime puntate ha ballato con Oxana sulle note di Nel sole, uno dei suoi più grandi successi. Ma Guillermo Mariotto gli ha dato zero. “Tieniti lo zero!”, replica il leone di Cellino. La reazione del pubblico è esplosiva. Allora Al Bano fa un numero da capogiro: si toglie gli occhiali e dice al giurato di usare i suoi perché magari non vede bene. “Maestro, vendichiamoci”, dice. Parte la musica. Bis per Nel sole. E per lui sono solo applausi.

Il cantante di Cellino San Marco ha avuto modo di parlare di questa sua esperienza a Ballando in una intervista al settimanale Vero Tv. Dopo 16 anni di appassionato corteggiamento da parte di Milly Carlucci, Al Bano ha ceduto e si è presentato allo show del sabato sera di Rai1: “Al di là dei tanti impegni di lavoro che mi hanno sempre impedito di accettare, c’era pure un altro pensiero che mi martellava: Ma non è che ora con il ballo rovino cinquantacinque anni di onorata carriera?”. La domanda di Al Bano è più che lecita.





In realtà sta dimostrando di avere grandi doti non solo dal punto di vista canoro, ma anche da quello che riguarda la danza. In veste di ballerino continua a convincere e i suoi battibecchi con la giuria sono altri elementi che rendono la sua partecipazione unica. Poi Al Bano chiarisce: “Non avverto nessun peso se non quello di voler fare bella figura. Mi rendo conto che ci sono concorrenti molto più bravi e capaci di me a Ballando con le stelle”.

Albano Carrisi ha oltre 55 anni di carriera alle spalle nelle più importanti città d’Europa e avverte: “Voglio perdere qualche chilo”. Magari ha deciso di farlo proprio partendo dall’impegno con Ballando con le stelle, che è un programma di forte resistenza fisica. Con la sua compagna Loredana Lecciso, in tutti questi mesi, Al Bano si è lasciato coccolare e non sono mancate lunghe passeggiate nel bosco a Cellino San Marco (il suo quartier generale da sempre). La quarantena e lo stop hanno contribuito a cambiare le abitudini di vita di tutti, ma adesso Al Bano ha deciso di fare sul serio. E sicuramente sarà difficile fermarlo.