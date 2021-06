Tutti in fibrillazione per la finale dell’Isola dei Famosi, si attendono enormi colpi di scena e sorprese a profusione. Si è infatti anticipato che Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione potrebbero sbarcare sull’isola proprio in occasione dell’evento, e i loro fidanzati sicuramente non crederebbero ai loro occhi. Non solo, si attendono in studio numerosissimi ospiti, tutti speciali e pronti a dire la propria insieme agli amati opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Addirittura un naufrago che aveva deciso di non essere più presente in studio come ospite, proprio nelle ultime ore ha annunciato tramite diretta Instagram di voler essere in studio nell’ultima puntata del reality show, il tutto per chiudere l’edizione senza conti in sospeso. E chi se lo aspettava… Proprio lui, dall’inizio dell’Isola così orgoglioso, lui che ha scelto volontariamente di lasciare il programma di Ilary Blasi. Avete indovinato?

“Quando vengo attaccato in trasmissione ci vado. Questa Isola la vorrei chiudere in pace per i miei autori, per Ilary Blasi, per Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi“. Questo è un motivo per cui Akash Kumar sente di dover tornare in trasmissione, ossia Andrea Cerioli. Quest’ultimo infatti, proprio nella scorsa puntata aveva ‘rimproverato’ Miryea Stabile per aver detto che avrebbe voluto vedere presente in studio Akash in occasione della finale. Akash Kumar, modello italo indiano, sentitosi offeso da Andrea Cerioli, ha poi deciso di replicare alle parole dell’ex tronista criticandolo.





In una diretta Instagram, Akash Kumar ha espresso la sua volontà di presenziare in studio per la finale perchè essendo stato attaccato, avrebbe preferito essere presente per un eventuale confronto, probabilmente pacifico, aggiungendo poi: “Per quanto riguarda Andrea Cerioli…una tigre non si mette a competizione con una scimmia. Facciamo una bella finale, divertiamoci e basta. Che tanto poi al momento giusto parlerò con Cerioli“. La finale dell’Isola dei Famosi è vicina e, secondo alcune prime indiscrezioni lanciate da Fanpage.it, Andrea Cerioli e Ignazio Moser riceveranno una sorpresa inaspettata.

Stando alle prime anticipazioni, infatti, Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez sono in viaggio per l’Honduras per accogliere i fidanzati una volta conclusosi l’Adventure Game. A contendersi la vittoria saranno appunto Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti e Valentina Persia.