Momenti di terrore durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Durante una delle prove mostrate in diretta durante la nuova puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, i capelli della modella Khady sono rimasti incastrati durante la gara della centrifuga. La prova è stata interrotta immediatamente e la naufraga è stata subito liberata e mandata dal medico per un controllo.

Tempestivo anche l’intervento dell’inviata in Honduras Elenoire Casalegno che ha subito interrotto la centrifuga quando ha sentito le urla della concorrente. Anche il naufrago Aras Senol, impegnato nella prova della centrifuga insieme alla modella, è intervenuto e nel tentativo di mettere in salvo la concorrente ed è rimasto incastrato con la maglia.

Isola dei Famosi, incidente per Khady durante la prova della centrifuga

“Slegatela il prima possibile. Vi aggiorniamo subito. Ci dicono che si sono legati i capelli. Stiamo seguendo tutto”, le parole di una Vladimir Luxuria seriamente preoccupata dopo aver sentito le urla della concorrente durante la prova della centrifuga. Immediato lo stop della messa in onda della prova, con la conduttrice che si è avvicinata dal fratello d Khady, ospite in studio, per tranquillizzarlo.

“Mi informano che le stanno staccando i capelli che si sono legati al palo. Erano i capelli che le tiravano e le facevano male. State tranquilli, sono solo i capelli e le stiamo dando i giusti soccorsi. Vedo il monitor, vi posso assicurare che Khady è stata liberata, quindi sta bene. Adesso, in questo momento non ve la facciamo vedere perché è andata dai dottori per fare un controllo. Anche Aras è rimasto impigliato, nel suo caso è con la maglietta incastrata“, ha detto Vladmir Luxuria dopo aver ricevuto le informazioni dall’Honduras.

🏝

Dal Live #Khady durante la prova leader si impiglia i capelli nel palo della ruota e inizia a gridare aiuto



Bloccano la prova e la soccorrono #Aras gentile dice che non poteva aiutarla perché anche lui impigliato con la maglia e chiede sia lei la leader



#isola pic.twitter.com/b86gR0JPva — 𓃭 ꫂ ၴႅၴ𐚁ᝰ.ᐟ ᯓ (@Sergio24101) May 26, 2024

Momenti di grande paura all’Isola dei Famosi, fortunatamente con nessuna conseguenza. Dopo la prova, quando ormai i due naufraghi impegnati nella centrifuga, erano stati portati in salvo, si è passati alla nomina del leader. Aras ha dichiarato di voler fare un passo indietro e cedere il titolo di leader della settimana a Khady che ha rischiato di farsi male. Un bellissimo gesto da parte dell’attore, che sui social ha ricevuto una valanga di complimenti da parte del pubblico a casa.