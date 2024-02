Sono passate meno di 48 ore dalla vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024. Vittoria non senza polemiche dopo tutto quello che è accaduto nella serata delle cover con Geolier (che si è classificato secondo) e poi durante il televoto nella serata finale. “Come mi sento? Oggi ho capito che è tutto vero. Mi sono svegliata stamattina e ho controllato Twitter, per vedere se fosse successo davvero o se fosse solo un sogno. È successo davvero. Sono veramente felice e orgogliosa. Non me l’aspettavo minimamente, sto metabolizzando”, ha commentato la cantante a Domenica In.

Angelina Mango ha anche svelato che la prima persona che ha chiamato dopo il trionfo a Sanremo 2024 è stata sua madre Laura Valente con “una videochiamata, l’ho fatta alla mamma che era con tutti, è stata una telefonata silenziosa, piena di sguardi, non riuscivamo a parlare perché eravamo sconvolte e lo siamo ancora. Mi avete regalato una cosa gigante. Pensavo che avrei vissuto una settimana stressante, piena di paure e invece ho vissuto una settimana meravigliosa. Ieri mi sono svegliata ed ero triste perché sarebbe finito”.

Angelina Mango, l’appello dopo la vittoria a Sanremo 2024

Per quanto riguarda invece la polemica con Geolier, la vincitrice di Sanremo 2024 ne ha parlato anche in conferenza stampa, dove ha espresso il suo rammarico “perché lo stimo un sacco”. E ancora: “Comunque io della mia vittoria mi sono accorta stamattina, quando sono uscita dall’albergo e c’erano le persone che mi accoglievano”.

“Me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria, non è un premio, non è una classifica”, le parole di Angelina Mango all’indomani del trionfo con la sua “La noia”. Ora invece le polemiche non c’entrano: la cantante ex Amici ha lanciato sui social un appello a tutti i fan perché, incredibile ma vero, ha perso la custodia del premio ricevuto a Sanremo.

Angelina, che sopra scrive “Aiutooooooo”, ha spiegato di non sapere dove si trovi e per questa ragione al momento sta trasportando la statuetta dentro una borsa. E il che “non è fattibile”, ha commentato tra le risate. Il pubblico social, nemmeno a dirlo, è impazzito e si è scatenato con i commenti: “Mi ha fatto morire questa cosa, io avrei perso pure il premio“, “No vabbè, sei fantastica” e anche “Qualcuno l’avrà messa in vendita“.