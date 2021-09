Racconto choc nello studio televisivo di Storie Italiane. Il salotto di Rai 1, come sempre, riesce a dare modo ai suoi ospiti di potersi aprire a confessioni e racconti molto privati. Una ferita aperta che stenta a rimarginarsi, quella che ha segnato per sempre la vita dell’ospite del programma.

Emozioni forti su Rai Uno, faccia a faccia con la padrona di casa Eleonora Daniele, che di fronte al racconto dell’ospite non ha potuto che mostrarsi visibilmente colpita. A raccontare la sua dolorosa vicenda personale è stata la showgirl venezuelana Aida Yespica: “Una ferita che rimarrà sempre aperta”.

“Un episodio che avevo rimosso per un certo periodo di tempo e che poi mi è tornato in mente nel 2016, poco prima che entrassi nella Casa del Grande Fratello. Lui era un parente di un’altra mia sorella, da parte di padre. Frequentava il nostro ambiente casalingo ed era amico di mio padre”.





Aveva appena 7 anni la showgirl venezuelana quando un amico di famiglia ha abusato di lei: “Una ferita che rimarrà per sempre aperta”, spiega Aida Yespica con gli occhi lucidi, e poi il pianto impossibile da trattenere: “Il mio non è stato un passato facile, sono venuta da sola in Italia. Mio figlio mi dà la forza per andare avanti”.

Poi l’appello: “Non c’è giustizia. Io purtroppo devo andare avanti, devo avere una vita, sono passati 32 anni da quell’episodio. Tuttavia, non è facile. Non so se lui sia ancora in vita, non voglio nemmeno saperlo. Non capisco proprio cosa passi nella mente di persone come lui, che fanno cose del genere”.