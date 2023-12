Sabato 23 dicembre va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni, durante il nuovo appuntamento arriveranno due nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco per cercare di arrivare alla finale di questa edizione. Sara Ricci è stata eliminata nella 27esima puntata del Grande Fratello ed è riapparsa sui social con un video in cui ha mostrato di non aver gradito la decisione del pubblico di mandarla fuori.

L’attrice, infatti, pubblicando un video sui social, in compagnia della sua amica Laura, ha ironizzato sul suo comportamento e sulla percezione che il pubblico ha avuto di lei. Nel corso del nuovo appuntamento del Grande Fratello si parlerà anche delle vicende di Beatrice Luzzi, che ha abbandonato momentaneamente la casa più spiata d’Italia per motivi personali.

Grande Fratello, chi perde al televoto secondo i sondaggi

Sull’account social di Beatrice Luzzi hanno fatto sapere che la concorrente è uscita dalla casa per stare al fianco di suo padre che ha subito un delicato intervento al femore. Dopo una settimana dall’ultima diretta, i telespettatori sono curiosi di sapere chi sarà il concorrente preferito dal pubblico e chi invece sarà il candidato alla prossima nomination.

Stando a quanto emerso dai sondaggi effettuati fra i fan il concorrente maggiormente a rischio sarebbe Federico, che avrebbe infatti meno consensi rispetto a Greta e Marco. Quindi è il modello che rischia di finire al televoto eliminatorio della prossima settimana, ovvero durante la puntata di sabato 30 dicembre.

In nomination ci sono Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Chi salverà il pubblico da casa? Come detto il televoto non è eliminatorio. Secondo il Forum del Grande Fratello, una certezza quando si parla di sondaggi, il prossimo candidato al televoto eliminatorio è Federico ma la forbice tra i tre è veramente al limite. Marco Maddaloni salvo con il 34%; Greta Rossetti con il 33%, mentre all’ultima posizione troviamo Federico Massaro con il 32%.