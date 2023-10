Momento bellissimo durante Affari tuoi, condotto da Amadeus. C’è stata una vincita importante e la gioia delle due donne che hanno giocato e anche del pubblico è stata contagiosa. A conquistare un’importante somma di denaro sono state mamma e figlia, che si chiamano Alessia e Tatiana. Un momento di gioia enorme per le concorrenti, che dopo un lungo e tortuoso percorso sono riuscite a portarsi a casa un bel gruzzoletto di soldi.

Le concorrenti di Affari Tuoi che si sono presentate davanti ad Amadeus hanno ottenuto una vincita considerevole. Le donne facevano parte della regione Marche, infatti erano originarie del paese di Castelfidardo, in provincia di Ancona. Avevano ricevuto diverse offerte dal notaio, ma hanno deciso di andare fino in fondo e di giocare per tutta la serata fino ad arrivare ad un trionfo che tutti speravano.

Affari tuoi di Amadeus, vincita importante per mamma e figlia

Hanno quindi portato avanti un gioco davvero interessante e il pubblico di Affari tuoi, insieme ad Amadeus, è rimasto a bocca aperta per la determinazione di Alessia e Tatiana. Madre e figlia si sono confrontate più volte e hanno deciso di rispedire al mittente le proposte da 22mila euro, 15mila euro, 10mila euro e 3mila euro. Non hanno voluto nemmeno cambiare il pacco e si sono tenute il numero 15 fino alla conclusione della puntata.

E il pacco 15 era abbastanza fortunato, infatti le concorrenti hanno conquistato 15mila euro. Non parliamo dei 300mila ambiti da tutti, ma si è trattato comunque di un’avventura molto positiva che ha permesso loro di mettersi in tasca parecchi soldi. Grande entusiasmo anche nella loro regione di appartenenza, infatti sono state seguite sicuramente da tantissime persone nelle Marche, che le hanno sostenute fino all’ultimo istante.

L’alternativa era rappresentata dal pacco numero 17, appartenente alla Liguria, ma hanno rifiutato categoricamente il cambio pacco e la scelta è stata decisiva, dato che in quel caso avrebbero vinto solo 50 euro.