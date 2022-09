Adriana Volpe non è stata confermata come opinionista al GF Vip 7. Un “addio” che ha sicuramente deluso i suoi tanti fan. In questa nuova edizione le opinioniste in studio sono la sua ‘rivale’ Sonia Bruganelli, che aveva assicurato di non voler tornare, e Orietta Berti.

Ma come mai? Sembra che Alfonso Signorini volesse farla entrare nella Casa (di nuovo) come concorrente, ma che lei non abbia accettato ma tanto, come riporta il sito Tv Blog, il suo ritorno è già sicuro: Adriana Volpe tornerà al GF Vip 7 nella puntata di giovedì 30 settembre 2022.

Adriana Volpe GF Vip 7, grande ritorno

Adriana Volpe tornerà al GF Vip 7 per due motivi: per un confronto con Sonia Bruganelli e una sorpresa a Giovanni Ciacci. “Alfonso domani sera si vorrà togliere la soddisfazione di fare incontrare ancora una volta Adriana e Sonia, per una bella rimpatriata, in tutti i sensi”, si legge in anteprima TVBlog.

“Va detto che la bella e brava Adriana Volpe domani sarà la vera protagonista del quarto round del GF Vip 7, perché oltre che salutare con tutti i sorrisi di cui è capace la moglie di Paolo Bonolis, avrà anche un altro ruolo nella sceneggiatura della quarta puntata della trasmissione diffusa da Canale 5. Entrerà infatti nella casa dalla porta rossa per fare una bella sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci”.

Domani Adriana Volpe torna al #GFvip 7 per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci e avrà un confronto in studio con Sonia GIÀ PREPARO I POP CORN CHE BELLO 🔥 pic.twitter.com/UjsFJ5PKWH — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) September 28, 2022

Per quanto riguarda i concorrenti, su Chi Adriana Volpe ha parlato di Pamela Prati, di cui vuole “conoscere quello che non è ancora stato detto” e anche della diffida di Elettra Lamborghini. Per lei “Diffidare significa tarpare le ali. Spero che sia la prima e l’ultima diffida per il programma, non vorrei che anche Pamela avesse un avvocato pronto a intervenire al primo attacco. Nessuno deve temere di raccontare la verità o quello che sente. Se la sorella di Elettra racconta quello che ha vissuto, il suo percepito di questi due anni lontano della sorella, cosa c’è di male?”.