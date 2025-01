Nella casa del Grande Fratello non si fa altro che parlare di quanto successo in questi giorni e anche nel corso della puntata in diretta dell’8 gennaio. Ci sono stati provvedimenti da parte della produzione e poi Jessica ha deciso spontaneamente di andare via, nonostante la punizione ai suoi danni fosse quella del televoto d’ufficio. Non ha accettato di essere messa sullo stesso piano di Helena e ha abbandonato il reality. E ora sulla vicenda è intervenuto Giglio.

Al Grande Fratello Giglio ha rotto il silenzio sull’argomento più delicato dell’attuale edizione del programma e le sue parole forti hanno comunque trovato largo consenso tra il pubblico. Basta leggere i messaggi apparsi sul social network X per capire la presa di posizione dei telespettatori.

Grande Fratello, Giglio choc dopo gli ultimi fatti: “Allora sbattiamole…”

Giglio sarebbe quindi pronto a prendere decisioni clamorose, dato che il Grande Fratello secondo lui non è disposto ad assumere scelte molto drastiche. Lui, così come altri gieffini, si sarebbe aspettato un provvedimento più duro presumibilmente in riferimento a Helena, ovvero la squalifica, dunque ha voluto protestare contro questa soluzione adottata dalla produzione.

Mentre era seduto a tavola con altri compagni di avventura, Giglio ha esclamato: “Con la decisione che è stata presa ieri sera, ora noi possiamo sbattere le tazzine contro qualcosa, tanto c’è solo la nomination. Per fortuna noi siamo persone responsabili”. Diverse le reazioni degli utenti, quasi tutte in favore della dichiarazione del gieffino.

Giglio: “Con la decisione di ieri sera ognuno di noi adesso può prendere la tazzina e sbatterla contro qualcosa… tanto vado in nomination”



Come riportato dal sito Blastingnews, gli internauti hanno scritto: “Hanno creato un precedente”, “Applausi per Giglio”, “Dovevano essere squalificate almeno in due”, “Queste cose sono permesse solo ai protetti”.