Tragedia immensa per il mondo della televisione e dello sport. L’attore, noto per essere anche un bodybuilder, è morto a soli 44 anni mentre stava effettuando un allenamento in palestra. L’uomo sarebbe stato stroncato da un infarto improvviso durante il tapis roulant. Proprio poco prima del decesso aveva postato una sua foto e un messaggio sul suo profilo Instagram.

L’attore morto in palestra improvvisamente aveva infatti scritto: “Ecco la mia forma attuale dopo 12 settimane senza sport o esercizi intensi. Chiaramente non c’è paragone con il passato, ma, date le circostanze, siamo sulla strada giusta. Il petto strappato è ovviamente un po’ cadente. Anche se non ho potuto fare molto esercizio negli ultimi tre mesi, ho seguito la mia dieta con ferrea determinazione. Purtroppo ho perso molta massa muscolare, ma tornerà tutto quando potrò ricominciare in autunno”.

Il noto attore è morto a 44 anni mentre faceva tapis roulant in palestra

Il suo post si concludeva così: “Prima di tutto, sono felice di essere tornato in palestra e mi sto concentrando completamente sull’allenamento delle gambe e sul cardio. Al momento sto provando gli intervalli sul tapis roulant, ma poiché le mie gambe non sono ancora completamente guarite, ci vado piano. L’unica cosa che è importante per me è non arrendermi né lasciarmi andare, migliorando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana”. Poi il dramma che si è portato via per sempre l’amato attore.

A perdere la vita è stato il tedesco Vittorio Pirbazari, seguito da oltre 91mila follower, che è deceduto 3 mesi dopo un’operazione per riattaccare il muscolo pettorale strappato. Aveva avuto un serio incidente con l’auto non molto tempo fa. Il bodybuilder era, come detto, anche un attore avendo recitato nella famosa serie Netflix del 2018, Dogs of Berlin. Ma non solo.

Pochi giorni fa, precisamente il 27 marzo, era uscito il film Haps dove interpretava il personaggio di un prigioniero. Questo il messaggio di addio della pagina Instagram della pellicola tedesca: “Grazie per il tuo calore, il tuo spirito creativo e per aver fatto parte del nostro viaggio“.