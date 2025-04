Il mondo del cinema è in lutto per la morte di uno dei suoi più grandi protagonisti, scomparso all’età di 65 anni. Tra i primi a dare la notizia della sua morte sono stati i giornalisti di TMZ, che hanno riportato il decesso dovuto a una brutta polmonite. La notizia è stata poi confermata dalla figlia dell’attore in un’intervista rilasciata al New York Times. L’attore era una delle figure più iconiche del panorama cinematografico internazionale, con una carriera lunga decenni e che lo ha visto protagonista di innumerevoli successi al cinema e in televisione.

Come detto, la notizia della sua improvvisa scomparsa è stata data da TMZ e poi confermata dalla figlia. Qualche anno fa aveva parlato dei un tumore alla gola che gli avevano diagnosticato: “Mi hanno trovato un tumore alla gole, sto ancora guarendo. Ma in ogni caso voglio raccontare la mia storia anche se non sarà troppo semplice. Devo dire che non me la sono vista bella. Non posso parlare senza tappare questo buco che ho in gola. Ovviamente suono molto peggio di come mi senta io nella mia testa. Devi scegliere se respirare o mangiare. Sto cercando di andare avanti e di vedere il mondo come un pezzo di vita. Ho ancora qualcosa da raccontare“.





Cinema in lutto, morto l’attore Val Kilmer

Val Kilmer è morto all’età di 65 anni. Kilmer era noto per aver interpretato alcuni dei ruoli più iconici del cinema degli anni Ottanta e Novanta, tra cui quello del leggendario Jim Morrison nel film The Doors, di Batman in Batman Forever e del carismatico Iceman in Top Gun. Nato a Los Angeles il 31 dicembre 1959, Val Kilmer si appassionò presto alla recitazione, iniziando a calcare le scene teatrali mentre studiava arte drammatica alla rinomata Juilliard School di New York. Il suo debutto cinematografico avvenne nel 1984, con una parte da protagonista nel film comico Top Secret!.

Il vero grande successo arrivò due anni dopo con Top Gun (1986), dove Kilmer interpretava Iceman, il rivale del protagonista Maverick, interpretato da Tom Cruise. Questo ruolo segnò l’inizio di una carriera straordinaria che lo vide protagonista di numerosi altri film di successo, tra cui Willow, Kill Me Again (entrambi girati con la collega e futura moglie Joanne Whalley), e il biografico The Doors di Oliver Stone, in cui interpretava il controverso leader della band.

Negli anni successivi, Val Kilmer continuò a collezionare ruoli importanti, come quello di Batman in Batman Forever(1995), uno dei capitoli più noti della saga dell’uomo pipistrello, e in film come L’isola perduta e Il santo. Dopo Batman Forever, però, decise di non continuare a interpretare il ruolo di Batman, che venne affidato a George Clooney nel successivo Batman & Robin (1997).

Con il passare degli anni, Kilmer si ritirò progressivamente dalle scene, limitando le sue apparizioni cinematografiche a ruoli più piccoli e secondari. Tornò al teatro, un ambiente che non aveva mai abbandonato. Nel 2014 gli venne diagnosticato un tumore alla gola, che lo costrinse a subire una tracheotomia e a ridurre ulteriormente le sue apparizioni. Kilmer fece alcune brevi apparizioni, l’ultima delle quali nel 2022 nel sequel di Top Gun, dove tornò a vestire i panni di Iceman in un cameo che commosse i suoi fan.