Siamo in quel periodo dell’anno in cui i palinsesti cambiano e in cui anche i programmi di maggior successo, e i conduttori più amati, debbono necessariamente prendersi una pausa. È così anche per Storie Italiane e, dunque, per Eleonora Daniele. “Ci rivediamo a settembre”, il saluto della conduttrice, al termine dell’ultima puntata oggi 31 maggio.

Il contenitore mattutino di Rai Uno, incentrato sulla cronaca, sul costume, sull’attualità – in definitiva, su tutto ciò che fa notizia – ha conosciuto ottimi riscontri in termini di audience, merito anche di Eleonora Daniele. Qualcuno la ricorderà come concorrente del Grande Fratello 2002, oggi, alla soglia dei 48 anni, si è trasformata in una delle eccellenze della Rai, per lo stile misurata e professionale.

Leggi anche: “Sono la mamma di Artur, devo dirvi una cosa”. Ed è polemica all’Isola dei Famosi: “Vergogna”





Il messaggio di Angelo Mellone

La puntata si è conclusa con un messaggio trasmesso alla conduttrice. Un messaggio graditissimo per Eleonora, inviato da Angelo Mellone, direttore del Day time del servizio pubblico. Era quasi commossa, la conduttrice nel leggerlo. Nel messaggio, il direttore Mellone, ha ringraziato tutta la squadra di Storie Italiane per il “lavoro egregio svolto in questa ultima stagione”. E ancora, riferendosi alla stessa Eleonora Daniele: “Moltissime volte Storie italiane è stato leader di fascia e questo lo si deve alla qualità del lavoro fatto”.

Ci rivediamo a settembre

Angelo Mellone sarebbe dovuto essere in studio per i saluti finali, così come lo avevamo visto due giorni fa da Alberto Matano, per dare l’arrivederci a La vita in diretta, che riprenderà anch’essa a settembre. Impossibilitato a partecipare, ci ha però tenuto a trasmettere il messaggio dolcissimo per Eleonora e per l’intera redazione di Storie italiane.