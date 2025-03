Siamo a poche ore dalla nuova puntata in diretta del Grande Fratello. Nella serata di lunedì 10 marzo ci sarà l’elezione della terza finalista e ormai non sembrerebbero esserci molti dubbi su chi approderà all’ultimo appuntamento, raggiungendo Lorenzo e Jessica, già certi del pass. Le informazioni che stanno venendo fuori non lasciano spazio a troppi dubbi.

Infatti, nella casa del Grande Fratello Alfonso Signorini è pronto a comunicare questa grandiosa notizia. La terza finalista pare essere già delineata, anche se per averne certezza bisognerà attendere l’annuncio ufficiale. Vediamo insieme quale sarebbe la fortunata concorrente.

Leggi anche: “Cosa voleva fare”. Grande Fratello, Lorenzo spara a zero contro Helena e c’è la rivelazione





Grande Fratello, chi sarà la terza finalista: fuori il suo nome

Il sondaggio sul Grande Fratello di Forum Free GF non darebbe spazio a molte altre ipotesi. La terza finalista non dovrebbe essere Chiara, ultima con appena il 5% dei voti. Male anche Zeudi, che non riuscirebbe ad andare oltre l’8%. Al terzo posto Mariavittoria con l’11% delle preferenze.

Shaila sarebbe seconda con il 18%, mentre Stefania Orlando prevarrebbe su tutte totalizzando il 57% e qualificandosi così alla finalissima. Una gioia immensa per la conduttrice televisiva, che otterrebbe un traguardo che ha inseguito a lungo e che ora sta per concretizzarsi.

Occorre aspettare la messa in onda della puntata del 10 marzo, ma tutte le indicazioni sarebbero chiare e vedrebbero Stefania Orlando trionfatrice.