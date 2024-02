Mirko è di nuovo al Grande Fratello e di fatto, dopo la puntata che ha segnato il suo ritorno per qualche giorno, ha avuto più che altro confronti con Perla. Per esempio, finita la diretta, ha fatto subito un bel discorso alla ex ma anche a Rosy Chin, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese e ha consigliato loro di essere meno duri con Beatrice. “Comunque volevo dirti una cosa – ha detto a Perla – Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto. Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così”.

“E a voi ragazzi – ha continuato Mirko rivolgendosi al gruppo – lo dico da persona che vi vuole bene e che vi conosce, dobbiamo parlare, domani parleremo meglio. Siete stanchi? Ok, ma non si fa così. Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! Più leggerezza e serenità. Io non ho vissuto la casa com’è adesso? No ragazzi non è questo il punto“. Non solo. Subito dopo ha lasciato tutti e si è diretto verso Beatrice e l’ha abbracciata, lasciando Rosy e Perla a bocca aperta.

GF, Perla si tradisce con Mirko

Un discorso, quello di Mirko, che in un certo senso deve aver aperto gli occhi a Perla. Più tardi hanno infatti parlato di nuovo di dinamiche e di Beatrice: “Sono felice di essere qui con te, sono una persona che sa scindere tante cose, la stima che ho per te la sai. Togliti un po’ di responsabilità, te le devi togliere. Qual è la chiave? In questi giorni sto qui anche per questo e ti aiuterò“, l’ha rassicurata lui.

Poi però Perla si è “tradita” svelando la strategia del “branco” contro Beatrice Luzzi: di fatto lei sarebbe andata contro l’attrice per fare un favore agli altri concorrenti: “Ad un certo punto sono usciti questi discorsi che ero forte e facevo fuori tutti, veterani e non. Io non ho 50 anni… C’ho sempre 26 anni mi trovo in un contesto dove ho dovuto affrontare determinate cose”.

Perla ha ammesso “io ho sentito la responsabilità di girare la frittata qui… perché potevo…”



Mirko “devi pensare a te, non agli altri”



Perla “eh per le persone vicine a me che stavano male”



Ha ammesso che è andata contro Bea per fare un favore agli altri.#GrandeFratello pic.twitter.com/uH0tP9gCnV — Cri (@Cristia44732265) February 15, 2024

Pensati Perla che ha aspettato l’entrata di Mirko da mesi e adesso lui le sta smontando tutto il circo pezzo per pezzo facendola uscire per quella che è una grandissima stupida #GrandeFratello pic.twitter.com/avgsLucIOh — La Carra (@Paolacarra75) February 15, 2024

A quel punto Mirko ha cercato di farla ragionare dicendole che “non è che sei dovuta partire per la guerra. Come le hai affrontate tu le ho affrontate io ma è sempre il modo di affrontare una discussione”. Insomma, Perla ha confidato a Mirko di essere diventata la portavoce del gruppo perché, sapendo di essere forte, poteva ribaltare il gioco indebolendo Beatrice agli occhi del pubblico.