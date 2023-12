Dichiarazioni bomba di Cesara Buonamici, interpellata sull’attuale edizione del Grande Fratello dove opera come opinionista al fianco di Alfonso Signorini. Entrambi più l’addetta ai social Rebecca Staffelli hanno rilasciato un’intervista sul reality al settimanale Chi, ma è stata soprattutto la giornalista del TG5 a stupire con una rivelazione su un concorrente del programma.

Prima di dirvi cosa ha affermato Cesara Buonamici sul Grande Fratello, vi riportiamo qualche dichiarazione di Alfonso sul Natale: “Come regalo vorrei un po’ di tempo. Per leggere, per camminare, per studiare, per non avere nulla da fare. Ho fame di tempo e non riesco a saziarla. Quello non si compera. Le curiosità con i miei inquilini me le tolgo tutte durante la puntata. Non ci penso proprio a passare il Natale con loro, mi dedico ai miei affetti“.

Leggi anche: “Questa cosa su Beatrice la devo dire”. Grande Fratello, Cesara Buonamici vuota il sacco in tv





Cesara Buonamici sul Grande Fratello: “Con chi starei a Natale”

Dunque, Cesara Buonamici a Chi si è soffermata anche lei sul periodo natalizio prima di dire con chi del Grande Fratello trascorrerebbe questa giornata importante: “I miei ricordi più forti sono quelli dell’infanzia. Mio padre, che ho perso quando avevo 20 anni, aveva un modo buffo e divertente di farmi regali: me li nascondeva in scatole e luoghi impensabili per farmi scoprire che le cose preziose si potevano trovare in confezioni di nessun valore”.

Ecco poi svelare il suo desiderio, con tanto di nome di un concorrente che lei apprezza particolarmente: “Sotto l’albero vorrei trovare un anno ricco di questi sentimenti. Dire con chi passerei il Natale potrebbe mettermi in difficoltà, ma farò uno strappo. Scelgo Vittorio perché è sempre tranquillo e trovo che questa sia una fantastica qualità umana”. E chissà cosa ne penserebbe il gieffino se lo venisse a sapere.

Rebecca Staffelli ha invece scelto una gieffina: “Il Natale lo passerei con Fiordaliso perché è sincera ed educata“. Tanta sincerità da parte dei protagonisti del GF, che si preparano all’ultimo appuntamento in diretta prima di Natale, previsto per sabato 23 dicembre.