Al Grande Fratello potrebbe succedere qualcosa di veramente pazzesco con Greta protagonista. Partiamo subito dal presupposto che lei non sa ancora nulla, ma fuori dalla casa è uscita la voce bomba su un volto della tv che avrebbe messo gli occhi sulla concorrente e che ben presto potrebbe diventare un nuovo gieffino, sconvolgendo gli equilibri.

Infatti, è venuto fuori in maniera clamorosa che nella casa del Grande Fratello lui entrerebbe praticamente per Greta, avendo una certa attrazione per la ragazza. Questo personaggio noto era stato citato per altro fino a qualche giorno fa, ma ora tutto sarebbe cambiato repentinamente. Perché è arrivata una segnalazione che nessuno si attendeva.

Grande Fratello, su Greta gli occhi del volto della tv: “Gli piace molto”

A scoprire tutto è stata Deianira Marzano, infatti l’esperta di gossip e televisione ha ricevuto una segnalazione riguardante appunto il Grande Fratello e Greta. E questo giovane, che si pensava potesse creare qualche dinamica con Perla nel momento in cui sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente, avrebbe invece altre intenzioni.

Ad essere interessato a Greta sarebbe Luca Vetrone, ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Ad avere attrazione per lui era Perla, invece il ragazzo opterebbe per l’altra ex di Mirko. Questo quanto riferito alla Marzano: “Sono un’amica di comitiva di Vetrone. Abbiamo molti amici in comune, lo so che la tua era una battuta ma ti posso assicurare che lui davanti a noi ha più volte detto che trovava Greta una bellissima ragazza e che era anche il suo tipo“.

Infine, è stato riferito: “Come si dice, scherzando scherzando… si dice la verità! Sei grande Deia”. Ma Luca Vetrone entrerà davvero al GF? Impossibile saperlo con esattezza, solamente Signorini potrà sciogliere questo dubbio.