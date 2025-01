La puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì scorso ha registrato un calo significativo negli ascolti, con un evidente calo del numero di telespettatori dopo l’eliminazione di Helena Prestes. La showgirl brasiliana è stata eliminata al televoto, perdendo lo scontro con Shaila Gatta, nel programma condotto da Alfonso Signorini. Questa situazione ha scatenato una forte reazione tra i fan di Helena, che hanno espresso il loro malcontento nei confronti della produzione, minacciando di non seguire più il reality.

Biagio D’Anelli ha commentato la situazione, facendo i complimenti alle fan di Helena per la loro reazione: “Voglio fare i miei complimenti a tutte le fan di Helena. Ciò che avete scritto, dichiarato e soprattutto commentato, in segno di protesta per l’ingiustizia che avete ritenuto subita, è stato molto significativo”. E infatti il calo degli ascolti è stato drastico e Signorini ha in mente una serie di nuovi ingressi di Helena per risollevare i dati.

Luca e Stefania contro il Grande Fratello

Non solo i fan, ma anche alcuni concorrenti non stanno apprezzando particolarmente questa edizione del Grande Fratello. Lo hanno ammesso Luca e Stefania, che durante una chiacchierata hanno dichiarato che, da telespettatori, non avrebbero mai seguito il programma. La frustrazione nei confronti della gestione del reality sembra quindi crescere, sia tra il pubblico che tra chi è dentro la casa e ovviamente a pagarne sono gli ascolti. Un brutto colpo per Alfonso Signorini, che si è trovato contro due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello.

“Stefania dice a Luca di sentirsi annoiata e Luca ammette che stamattina ne ha parlato al gf da telespettatore non guarderebbe questo programma. I concorrenti stessi schifano il programma“, si legge su X dove il fatto è stato commentato da diversi utenti. “Davvero disgustoso quello che c’è stato ieri. Spero davvero chiudino tutto”, “Infatti Luca, hai ragione, in tanti non lo stiamo guardando più”, si legge ancora.

“Concordo con te guardo il gf dalla prima edizione il programma ha bisogno di riposare almeno una stagione poi cambiare conduttore autori , tornare alla durata di 100 giorni e mettere gente normale o con qualche vip con delle storie da raccontare”, è il pensiero di un altro telespettatore, evidentemente stanco delle stesse dinamiche che si susseguono da anni. Per molti il problema è anche il conduttore Alfonso Signorini, già preso di mira durante le scorse edizioni.

“Ha avuto ragione Beatrice quelle due uscendo hanno recato un grave danno al programma”, scrive un utente dicendo riferimento all’uscita di Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Le due concorrenti, infatti, sono state due grandi protagoniste di questa edizione. Stefania Orlando aveva già mosso alcune accuse al programma e ai concorrenti, non troppo entusiasti e uniti in questa avventura. La showgirl ha notato la grande differenza tra questa edizione e l’altra a cui aveva partecipato, la quinta della vip, che aveva riscosso un grandissimo successo tra il pubblico.