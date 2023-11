Non solo Mirko, Perla e adesso pure Greta: al Grande Fratello c’è un’altra coppia che dà continuamente da parlare. Sì, sono trascorse ormai alcune settimane da quando Giuseppe Garibaldi ha lasciato nel bel mezzo della diretta Beatrice Luzzi, dopo un avvicinamento e una complicità che aveva valso loro pure l’hashtag Beabaldi. Ma a seguito di diverse incomprensioni e soprattutto la dichiarazione di lui a Samira Lui, i due concorrenti hanno deciso di interrompere la loro conoscenza e prendere strade diverse.

Ma non è durata molto. Prima la tregua, poi nuove liti e ancora pace. Ma anche in questi giorni tra l’attrice e il collaboratore scolastico non sono mancati scontri e il loro rapporto sembrava essere arrivato ai minimi storici. Ma nel corso dell’ultima settimana è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato che ha lasciato stupito Alfonso Signorini, il pubblico e gli utenti social che avevano già preso le distanze da questa ‘coppia’.

Leggi anche: “Ora dico tutto”. Mirko lasciato in diretta al Grande Fratello: fuori roba grossa su Greta





GF, la proposta hot di Garibaldi a Beatrice

Tra Garibaldi e Beatrice Luzzi infatti c’è stato un improvviso e clamoroso (ed ennesimo) riavvicinamento al Grande Fratello. Lui ha anche scritto una lettera di ringraziamento all’attrice, che si è commossa. Ma non è tutto perché proprio durante la puntata di lunedì 27 novembre 2023 Signorini ha voluto mostrare qualcosa al suo pubblico.

Durante la diretta infatti è stata mandata in onda una clip nella quale vediamo Giuseppe Garibaldi sussurrare qualcosa all’orecchio di Beatrice Luzzi. E alla fine lei ha ceduto e svelato che il bidello calabrese ha ammesso che vorrebbe portarla in un luogo suggestivo di Tropea per fare l’amore con lei.

Pensavate fosse finita tra Beatrice e Garibaldi? Ovviamente no… e dopo un nuovo picco di tensione, i ricordi dei loro momenti più belli sono tornati in superficie. #GrandeFratello pic.twitter.com/9QFZa8ANwh — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 27, 2023

“Mi ha detto ‘Ti porterei in Calabria, nel posto più bello di Tropea, a fare l’amore’”, ha confermato Bea. Una confidenza che era stata parzialmente resa nota da Giuseppe nel confessionale: “Le ho detto una frase non piccante, ma dolce”. Le parole di Garibaldi naturalmente non sono passate inosservate e dopo la clip mostrata in diretta hanno mandato in tilt gli utenti sui social. E ora tutti a chiedersi cosa succederà nei prossimi giorni tra i due.